Объем инвестиций компании «Россети Кубань» в модернизацию и строительство новых объектов электросетевого комплекса Краснодарского края и Республики Адыгея в 2022 году вырастет в два раза по сравнению с предыдущим годом и составит свыше 8 млрд рублей. Вложения компании позволят ввести в эксплуатацию более 530 МВА мощности, а также порядка 490 километров новых линий электропередачи.

В настоящее время энергетики реализуют масштабный инвестпроект под Новороссийском, где строится новая подстанция 110 кВ «Южная Озереевка» и 22 километра высоковольтных линий электропередачи. Строительство идет в зоне со сложным горным рельефом. Энергообъекты будут обеспечивать электричеством инфраструктуру в портовой зоне Новороссийска. Ввод в эксплуатацию нового питающего центра позволит разгрузить действующие энергообъекты, которые отвечают за подачу электроэнергии не только промышленным, но и бытовым потребителям в близлежащих населенных пунктах. Это будет способствовать улучшению качества и надежности электроснабжения жителей сел Широкая Балка, Южная Озереевка, Большие Хутора и ряда курортных объектов черноморского побережья.

Для развития энергосистемы Краснодара, пригорода и соседних районов ведется реконструкция девяти подстанций с увеличением их мощности почти на 146 МВА. Это исключит перегруз в периоды пиковых нагрузок и даст возможность подключения новых потребителей.

На территории Республики Адыгея в течение 2022 года энергетики проведут модернизацию подстанций 110 кВ «Черемушки» и «Северная», 35 кВ «Энем», «Комбизавод», «Тульская», «Садовая». Проекты реализуются рамках соглашения о сотрудничестве между Кабинетом министров Адыгеи, Группой «Россети» и компанией «Россети Кубань», заключенного в 2020 году.

В 2022 году «Россети Кубань» продолжит реконструкцию трех подстанций в Сочи классом напряжения 110 кВ – «Пасечная», «Кудепста, «Адлер». После модернизации трансформаторная мощность этих питающих центров увеличится почти в два раза. На реконструкцию этих энергообъектов суммарно будет направлено порядка 2,3 млрд рублей.

Для поддержания стабильного электроснабжения предусмотрена модернизация подстанций в Белореченском, Армавирском, Ейском, Каневском, Славянском и Усть-Лабинском районах. Ведутся подготовительные работы по крупным инвестпроектам 2022-2023 годов в сочинском, краснодарском, лабинском энергорайонах.

Напомним, в 2021 году инвестиции «Россети Кубань» в энергохозяйство Кубани и Адыгеи составили более 4 млрд рублей. Компанией введено более 200 МВА трансформаторной мощности, построено более 600 км линий электропередачи.