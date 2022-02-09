Энергетики Сочинского филиала «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт семи линий электропередачи (ЛЭП), принятых на баланс электросетевой компании. Специалисты провели работы на 8 км воздушных ЛЭП: заменили 55 опор и 6 км провода. Это позволит улучшить качество энергоснабжения более 300 жителей Лазаревского и Хостинского районов Сочи.

Признанные бесхозяйными линии электропередачи были брошены владельцами, а их ненормативное состояние создавало препятствие для надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей. Отсутствие технического обслуживания приводило к регулярным нарушениям в подаче электроэнергии не только в подключенных к «бесхозу» домах, но и в транзитных сетях.

– Компанией «Россети Кубань» проведена масштабная работа по консолидации сетей в 2021 году. На баланс Сочинских электросетей принято более 95 километров воздушных линий электропередачи и 24 комплектные трансформаторные подстанции общей мощностью более 13 МВА. Эти энергообъекты внесены в план ремонтной программы. Поэтапно каждый из них будет приведен к установленным стандартам качества, - подчеркнул Первый заместитель Генерального директора – директор Сочинского филиала компании «Россети Кубань» Эдгар Армаганян.

Завершены работы на улицах Греческая, Мазмай, Гурыт, Асэрэтх, пер. Вольный, Бехтерева, Таганрогская, Декабристов и пер. Буковый г. Сочи.

Бесхозяйными энергообъекты признаются в том случае, если они не имеют собственника, либо их владелец не установлен или отказался от выполнения взятых на себя обязательств по техобслуживанию оборудования. Как правило, такие объекты работают со значительными нагрузками, а восстанавливать и обслуживать их некому. Бесхозяйные сети – потенциальный источник аварий, одна из главных причин потерь электроэнергии и снижения качества энергоснабжения.

Специалисты Сочинского филиала «Россети Кубань» продолжают консолидацию сетевых активов. Всего с 2020 года на баланс филиала энергокомпании принято 172 энергобъекта.