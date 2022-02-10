Американская энергокомпания Vistra объявила о планах строительства третьей очереди крупнейшей в мире системы накопления электроэнергии (СНЭЭ) на базе литий-ионных батарей – Vistra Moss Landing Energy Storage Facility, которая сооружается на площадке газовой тепловой электростанции (ТЭС) Moss Landing в округе Монтерей (штат Калифорния).

После ввода в эксплуатацию второй очереди в 2020 г. суммарная выходная мощность СНЭЭ достигла 400 МВт, а энергоемкость − 1 600 МВт*ч. Таким образом СНЭЭ Vistra Moss Landing опередила по техническим показателям находящуюся в управлении компании Neoen СНЭЭ Hornsdale (или «Tesla Big Battery») в Южной Австралии, выходная мощность которой составляет 150 МВт, а энергоемкость − 193,5 МВт*ч*.

Сооружение третьей очереди обеспечит увеличение выходной мощности СНЭЭ Vistra Moss Landing на 350 МВт, а энергоемкости − на 1 400 МВт*ч. Между компаниями Vistra и Pacific Gas & Electric (PG&E) заключено соглашение об использовании третьей очереди СНЭЭ в течение пятнадцати лет. Аналогичные соглашения с PG&E на использование первой и второй очередей СНЭЭ Vistra Moss Landing были подписаны на двадцатилетний и десятилетний периоды соответственно.

Компанией PG&E подана заявка отраслевому регулятору американского штата Калифорния (California Public Utilities Commission, CPUC) на одобрение заключенного с Vistra контракта, которая должна быть одобрена CPUC в течение 180 дней. Как ожидается, строительство третьей очереди СНЭЭ начнется в мае 2022 г., а ввод к коммерческую эксплуатацию будет осуществлен не позднее середины 2023 г. Как и предыдущие очереди, строительство третьей очереди СНЭЭ имеет все шансы быстро продвигаться благодаря уже полученному разрешению на строительство, расположению СНЭЭ на территории ТЭС, принадлежащей Vistra и имеющейся сетевой инфраструктуре.

В сентябре 2021 г. на первой очереди СНЭЭ Vistra Moss Landing произошло технологическое нарушение (перегрев неуточненного количества аккумуляторных батарей), повлекшее за собой ее отключение. При этом оборудование второй очереди СНЭЭ оставалось в работе.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy

* https://hornsdalepowerreserve.com.au/