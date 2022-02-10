В феврале на станциях филиала «Амурская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) стартуют первые мероприятия по подготовке оборудования к новому отопительному сезону. В этом году на ремонтную кампанию будет направлено 577,5 млн рублей.

Технические мероприятия традиционно пройдут с февраля по октябрь. За это время энергетики Благовещенской ТЭЦ и Райчихинской ГРЭС проведут техническую диагностику и ремонты основного и вспомогательного оборудования, а также зданий и сооружений на энергообъектах.

Всего в рамках ремонтной компании на Благовещенской ТЭЦ планируется выполнить текущий ремонт всего основного оборудования ТЭЦ, средние ремонты котлоагрегата № 5, турбоагрегата № 3, генератора № 3 и капитальный ремонт котлоагрегата № 4. В летнюю кампанию 2022 года запланирован ремонт текущий ремонт магистральных тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ.

На Райчихинской ГРЭС в ходе ремонтной кампании в 2022 году будет проведен текущий ремонт 11 единиц основного оборудования. В капитальный ремонт энергетики выведут котлоагрегат № 9 ГРЭС, в расширенный текущий ремонт – турбоагрегат № 7 станции. Кроме того, для подготовки тепловых сетей к зиме в п. Прогресс запланирован капитальный ремонт распределительных тепловых сетей 1-го, 3-го, 4-го и 6-го сетевого районов с заменой трубопровода общей протяжённостью 1439 погонных метров. На участке протяжённостью 1670 погонных метров трубопровода магистрального сетевого района № 8 энергетики заменят тепловую изоляцию.

Директор филиала «Амурская генерация» Сергей Руденко, комментируя ремонтную программу отметил: