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Амурская генерация направит более 577 млн рублей на ремонтную кампанию 2022 года

Амурская генерация направит более 577 млн рублей на ремонтную кампанию 2022 года

10 февраля 2022, 09:33
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО, ДГК
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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В феврале на станциях филиала «Амурская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу РусГидро) стартуют первые мероприятия по подготовке оборудования к новому отопительному сезону. В этом году на ремонтную кампанию будет направлено 577,5 млн рублей.

Технические мероприятия традиционно пройдут с февраля по октябрь. За это время энергетики Благовещенской ТЭЦ и Райчихинской ГРЭС проведут техническую диагностику и ремонты основного и вспомогательного оборудования, а также зданий и сооружений на энергообъектах.

Всего в рамках ремонтной компании на Благовещенской ТЭЦ планируется выполнить текущий ремонт всего основного оборудования ТЭЦ, средние ремонты котлоагрегата № 5, турбоагрегата № 3, генератора № 3 и капитальный ремонт котлоагрегата № 4. В летнюю кампанию 2022 года запланирован ремонт текущий ремонт магистральных тепловых сетей Благовещенской ТЭЦ.

На Райчихинской ГРЭС в ходе ремонтной кампании в 2022 году будет проведен текущий ремонт 11 единиц основного оборудования. В капитальный ремонт энергетики выведут котлоагрегат № 9 ГРЭС, в расширенный текущий ремонт – турбоагрегат № 7 станции. Кроме того, для подготовки тепловых сетей к зиме в п. Прогресс запланирован капитальный ремонт распределительных тепловых сетей 1-го, 3-го, 4-го и 6-го сетевого районов с заменой трубопровода общей протяжённостью 1439 погонных метров. На участке протяжённостью 1670 погонных метров трубопровода магистрального сетевого района № 8 энергетики заменят тепловую изоляцию.

Директор филиала «Амурская генерация» Сергей Руденко, комментируя ремонтную программу отметил:

«Еще не закончился отопительный сезон, а энергетики начинают подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. Это всегда требует от коллектива большой концентрации сил, знаний, взаимодействия всех цехов и отделов станций, слаженной работы персонала подрядных организаций и собственного персонала ТЭЦ и ГРЭС».

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Источник: ПАО "РусГидро"

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