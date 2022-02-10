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Более 20 км федеральных автодорог Чувашии обновят в 2022 году

Более 20 км федеральных автодорог Чувашии обновят в 2022 году

10 февраля 2022, 11:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Росавтодор

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Слоями износа защитят участки трасс М-7 «Волга» и А-151 Цивильск - Ульяновск.

Для устранения деформаций и трещин на участке с 601 по 612 км трассы М-7 «Волга» в Ядринском и Моргаушском районе республики специалисты уложат покрытие из асфальтобетонной смеси толщиной 4 см. Также на участке произведут досыпку обочин и нанесут разметку. Аналогичные работы выполнят на 12-километровом отрезке (км 42 – км 54) автодороги Цивильск – Ульяновск в черте Канаша.

Технология позволяет восстановить ровность покрытия и улучшить его сцепные свойства. Асфальтобетонная смесь, применяемая для устройства защитных слоев, состоит из наиболее прочных, износостойких, слабо шлифующихся и морозостойких материалов.

В 2021 году по заказу ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» защитные слои уложили на двух участках федеральной автодороги М-7 «Волга» общей протяженностью 12,5 км (км 588 – км 596, км 690 – км 694+500). Тем же способом обновили более 15 км автодороги Р-176 «Вятка», обход г. Чебоксары (км 0 – км 15+630).

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Источник: Росавтодор

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