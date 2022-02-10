Задолженность населения России за электроэнергию по итогам 2021 года увеличилась на 2,5 млрд рублей по сравнению с показателем за 2020 год и составила 69,1 млрд рублей. Это следует из материалов к видеообращению члена правления - первого зампредседателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, специализируется на оказании комплексных услуг по расчету требований и обязательств участников оптового рынка, СО ЕЭС и ФСК ЕЭС) Дмитрия Чернова.

Уровень расчетов населения вырос в годовом выражении до 99,6% с 99,1% годом ранее, отмечается в опубликованных на сайте ЦФР материалах.

Среди других категорий потребителей электроэнергии показатель собираемости платежей демонстрировал в основном положительную динамику. Промышленные, непромышленные и сельскохозяйственные потребители увеличили уровень расчетов до 100,2%, 99,2% и 100,2% соответственно. Исключением стали бюджетные потребители, сократившие оплату до 100,8%.

Суммарная задолженность на розничном рынке по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 289,4 млрд рублей против 287 млрд рублей на конец 2020 года. Основная задолженность пришлась на непромышленных потребителей - 161,2 млрд рублей, дополнительные 69,1 млрд рублей - на население.

На оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) собираемость платежей в январе 2022 года оказалась ниже, чем годом ранее, - 98,4% против 99,5%. При этом самый низкий показатель собираемости платежей среди оптовых энергопотребителей зарегистрирован в Северо-Кавказском федеральном округе - 40,6%. Совокупный объем долгов на ОРЭМ по состоянию на 31 января составлял 90,05 млрд рублей, тогда как на конец 2021 года показатель находился на уровне 86,4 млрд рублей. При этом 87,4% задолженности приходилось на Северо-Кавказский федеральный округ.

Центр финансовых расчетов создан в соответствии с решением единственного учредителя - Некоммерческого партнерства "Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы" (НП "АТС"), зарегистрировано 29 сентября 2004 года и с 1 января 2005 года оказывает услуги по проведению финансовых расчетов между участниками оптового рынка электроэнергии. ЦФР - организация коммерческой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и мощности, на котором осуществляется обращение особых товаров - электроэнергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России в границах единого экономического пространства РФ. К основным субъектам оптового рынка относятся: поставщики и покупатели электроэнергии и мощности, организации коммерческой и технологической инфраструктуры.