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Двухкилометровую дамбу построят в поселке Горные ключи

Двухкилометровую дамбу построят в поселке Горные ключи

10 февраля 2022, 12:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В 2023 году в курортном поселке Горные Ключи Приморского края построят защитную дамбу, чтобы защитить население от наводнений, сообщает RosTender.info.

Подрядная организация определится по итогам электронного аукциона. Администрация Горноключевского городского поселения принимает заявки на участие до 18 февраля. На работы выделят 237 млн рублей. Согласно проектной документации, это будет гидротехническое сооружение III класса и протяженностью 1,9 км. Ширина дамбы поверху составит 4,5 м. Строительство объекта займет 17 месяцев.

В Приморье до 2024 года планируется также построить несколько гидротехнических сооружений. Это проект инженерной защиты микрорайона «Семь ветров» в Уссурийске, защитных сооружений сел Рощино и Вострецово, а также Лесозаводского городского округа.

Фото: © Sapr_Pavel photogoroda.com

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Источник: Ростендер

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