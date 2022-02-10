Энергетики «Распределительных сетей» (филиал ПАО «Сахалинэнерго», входит в Группу РусГидро) впервые провели беспилотную аэрофотосъемку участка ЛЭП-35 кВ в районе села Санаторное при помощи российского беспилотного самолета. «Геоскан 201» предназначен для проведения аэрофотосъемки с радиусом действия до 30 км и временем полета до 3 часов.

Современное инновационное оборудование, в частности, беспилотники, применяется в электроэнергетике для развития и совершенствования систем диагностики электросетевого комплекса. Беспилотные летательные аппараты используются для мониторинга элементов сетевой инфраструктуры, осмотра трасс линий электропередачи для выявления технологических нарушений, проверки состояния просек воздушных линий электропередачи, тепловизионного контроля и других целей.

«Первый полет был связан не только с испытанием нового оборудования, но и с выполнением задания – оценки состояния трассы линии электропередачи напряжением 35 кВ, соединяющей подстанции «Новоалександровская» и «Синегорская», - рассказал инженер производственно-технической службы филиала «Распределительные сети» Денис Долгих. – Полученные данные позволят определить объем планируемой вырубки древесно-кустарниковой растительности, угрожающей стабильной работе энергообъекта и надёжному электроснабжению потребителей».

В настоящее время на базе производственно-технической службы филиала «Распределительные сети» создана группа по эксплуатации БВС, которая управляет беспилотными воздушными средствами, а также выполняет обработку полученных исходных данных в специализированном программном обеспечении.