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Энергетики Сахалинэнерго впервые провели диагностику ЛЭП с помощью беспилотного самолета

Энергетики Сахалинэнерго впервые провели диагностику ЛЭП с помощью беспилотного самолета

10 февраля 2022, 10:05
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО, САХАЛИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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Энергетики «Распределительных сетей» (филиал ПАО «Сахалинэнерго», входит в Группу РусГидро) впервые провели беспилотную аэрофотосъемку участка ЛЭП-35 кВ в районе села Санаторное при помощи российского беспилотного самолета. «Геоскан 201» предназначен для проведения аэрофотосъемки с радиусом действия до 30 км и временем полета до 3 часов.

Современное инновационное оборудование, в частности, беспилотники, применяется в электроэнергетике для развития и совершенствования систем диагностики электросетевого комплекса. Беспилотные летательные аппараты используются для мониторинга элементов сетевой инфраструктуры, осмотра трасс линий электропередачи для выявления технологических нарушений, проверки состояния просек воздушных линий электропередачи, тепловизионного контроля и других целей.

«Первый полет был связан не только с испытанием нового оборудования, но и с выполнением задания – оценки состояния трассы линии электропередачи напряжением 35 кВ, соединяющей подстанции «Новоалександровская» и «Синегорская», - рассказал инженер производственно-технической службы филиала «Распределительные сети» Денис Долгих. – Полученные данные позволят определить объем планируемой вырубки древесно-кустарниковой растительности, угрожающей стабильной работе энергообъекта и надёжному электроснабжению потребителей».

В настоящее время на базе производственно-технической службы филиала «Распределительные сети» создана группа по эксплуатации БВС, которая управляет беспилотными воздушными средствами, а также выполняет обработку полученных исходных данных в специализированном программном обеспечении.

«Сейчас в нашем распоряжении находятся два устройства беспилотного типа – с неподвижным крылом - самолет и квадрокоптер, – отметил оператор беспилотных авиационных систем филиала «Распределительные сети» Андрей Булахов. – Они взаимно дополняют друг друга при обследований линий электропередачи. С помощью самолета мы изучаем общее состояние ЛЭП, квадрокоптера – более детальное, например, элементов опоры при верховом осмотре».

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Источник: ПАО "РусГидро"

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