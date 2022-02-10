Объединенная строительная компания Группы 1520 в 2022-23 годах проведет техническое перевооружение тяговых подстанций на 60 объектах Восточного полигона. Это позволит реализовать планы по увеличению грузопотока через Транссиб и БАМ. Комплекс работ включает пуск в эксплуатацию дополнительных трансформаторов. Для приведения к нормам уровня напряжения в контактной сети планируется монтаж установок компенсации реактивной мощности (УКРМ).

В 2021 году специалисты ОСК 1520 модернизировали 30 тяговых подстанций на объектах Восточного полигона, провели замену высоковольтного оборудования для повышения надежности и бесперебойной работы устройств контакной сети. Также в прошлом году Группа 1520 завершила масштабную реконструкцию станции Хилок: здесь построили новую платформу, пешеходный мост с лифтом для маломобильных пассажиров, здание поста электрической централизации, смонтировали устройства СЦБ и контактной сети. Кроме того, строители ГК 1520 пустили в эксплуатацию приемо-отправочный парк на станции Карымская, одной из крупнейших на Забайкальской железной дороге. Ввод объекта увеличит пропуск грузовых поездов в западном направлении с 75 до 90 в сутки.

Все работы предусмотрены программой развития Восточного полигона РЖД.

Группа компаний 1520 - один из крупнейших российских производственно-строительных холдингов, в состав которого входят 50 организаций в 23 регионах страны. ГК 1520 реализует проекты в сфере строительства и реконструкции железнодорожной инфраструктуры, выполняет проектно-изыскательские работы, а также внедряет инновационные системы управления движением поездов и городского рельсового транспорта.