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Игорь Маковский открыл профессиональную коллегию по итогам деятельности подразделений безопасности ПАО "Россети Центр" и ПАО "Россети Центр и Приволжье"

В мероприятии приняли участие сотрудники центральных аппаратов органов прокуратуры, ФСБ, МВД, Следственного комитета, МЧС, Росгвардии, а также руководители и сотрудники подразделений безопасности предприятий.

Совещание по подведению итогов 2021 года и постановке задач на 2022 год открыл генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Во вступительном слове генеральный директор компаний отметил слаженную работу всего коллектива блока безопасности, положительно оценил полученные результаты работы за год по основным направлениям деятельности, а также поставил задачи на предстоящий год.

В своем докладе заместитель генерального директора по безопасности Юрий Маракин отметил, что блоку безопасности удалось превзойти показатели деятельности за аналогичный период прошлого года, не снизив ее качество и эффективность. Результаты были достигнуты за счет концентрации усилий на основных направлениях в области экономической и информационной безопасности, обеспечении защиты электросетевых объектов, противодействии коррупционным проявлениям и правонарушениям в Обществах.

Так, например, в 2021 году было направлено в правоохранительные органы 9 568 заявлений о выявленных фактах противоправной деятельности, по результатам рассмотрения которых возбуждено 198 уголовных дел по различным составам преступлений и 3 360 административных производств. Обвинительные приговоры вынесены в отношении 43 человек, к административной ответственности привлечено 2 229.

В рамках итогового совещания были рассмотрены наиболее актуальные вопросы экономической, информационной и комплексной безопасности. В ходе работы круглых столов участники обменялись накопленным опытом, в частности практикой взыскания просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии с прямых потребителей сферы ЖКХ, выявлению и пресечению неучтенного потребления электроэнергии «майнинговыми-фермами», преступлений коррупционной направленности, сопровождению уголовных дел, возбужденных по признакам различных составов экономических преступлений.

В заключительном слове генеральный директор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский подчеркнул:

«Актуальность и значимость проведенного мероприятия в том, что оно позволило коллегам не только обменяться своими лучшими наработками и практиками в различных направлениях работы, но и определить четкие ориентиры для эффективного обеспечения комплексной безопасности электросетевого комплекса».

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Источник: Россети Центр и Приволжье

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