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Концевые выключатели КВ IEK® – больше возможностей для коммутации и контроля

Концевые выключатели КВ IEK® – больше возможностей для коммутации и контроля

10 февраля 2022, 17:40
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Выключатели концевые КВ IEK® предназначены для коммутации электрических цепей управления, сигнализации и контроля напряжением до 250 В под воздействием подвижных частей механизмов.

Соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 и ГОСТ IEC 609475-1.

Преимущества выключателей концевых КВ IEK®

  • Высокая износостойкость.
  • Быстрое замыкание/размыкание контактной группы.
  • Универсальность и широкий ассортимент.
  • Стойкость к агрессивным средам.
  • Плавная работа с большой амплитудой перемещения.

Особенности конструкции выключателей концевых КВ IEK®

  • Винтовые зажимы обеспечивают надежную фиксацию проводников.
  • Уплотнительные прокладки и колпачки защищают от попадания инородных предметов и жидкости.
  • Различные типы головок исполнительного механизма.
  • Двойная пружина в контактном блоке с длительным сроком службы.
  • Все съемные детали крепятся к корпусу через прокладку-сальник.
  • Сальник с гибким отводом защищает контактную группу от пыли и грязи.

Технические характеристики выключателей концевых КВ IEK®

  • Степень защиты от пыли и влаги — до IP65.
  • Электрическая износостойкость: более 900 тыс. циклов.
  • Температура эксплуатации: от —30 до +75 °С.
  • В конструкции используются первичные материалы.

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Источник: Группа компаний IEK

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