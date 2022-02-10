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Высоковольтное импортозамещение, интервью с ККЗ и почему мир не перейдет на "чистую энергию"?
10 февраля 2022, 17:40
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Источник: Группа компаний IEK
Выключатели концевые КВ IEK® предназначены для коммутации электрических цепей управления, сигнализации и контроля напряжением до 250 В под воздействием подвижных частей механизмов.
Соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 и ГОСТ IEC 609475-1.
Преимущества выключателей концевых КВ IEK®
Особенности конструкции выключателей концевых КВ IEK®
Технические характеристики выключателей концевых КВ IEK®
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