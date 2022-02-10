10–11 февраля в Сочи проходят основные мероприятия конференции «CIM в России и мире», посвященной унификации информационного обмена в электроэнергетике. Участие в форуме в омниканальном режиме принимают представители органов исполнительной власти РФ, крупнейших генерирующих, сетевых и инжиниринговых компаний, профессиональных ассоциаций, инфраструктурных организаций, а также зарубежные делегаты – всего около 200 участников.

Открывая конференцию, Сергей Павлушко отметил, что за прошедшие два года благодаря усилиям Системного оператора, выступающего основным центром компетенций по внедрению стандартов CIM в отрасли, и деятельному участию коллег из ПАО «Россети» и ПАО «РусГидро», унификация информационного обмена в энергетике перешла от стадии обсуждения к практическому применению. Сформирована необходимая методическая и нормативная база. По итогам успешных пилотных проектов налажен информационный обмен на базе стандартов CIM между филиалом Системного оператора Тюменское РДУ и компанией «Россети Тюмень», а также между Калининградским РДУ и «Янтарьэнерго». В ближайшее время взаимодействие с использованием CIM будет организовано между Ленинградским РДУ и «Россети Ленэнерго».

В рамках деловой программы представители Системного оператора делятся информацией о преимуществах универсального формата информационного обмена на базе стандартов Общей информационной модели (Common Information Model, CIM) и опыте ее применения для решения актуальных задач оперативно-диспетчерского управления и перспективного планирования развития ЕЭС России. В повестке форума – вопросы расширения применения CIM в России, в том числе необходимые условия для успешного тиражирования решений по организации информационного обмена на базе новой технологии в масштабах ЕЭС России и ее значение в переходе к Индустрии 4.0.

Директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Системного оператора Роман Богомолов выступил с докладом «CIM как элемент цифровой трансформации», в котором сформулировал основные цели создания единого языка технологического общения в отрасли, а также представил ключевые организационные и технические аспекты перехода на информационный обмен с использованием CIM. Он подчеркнул, что унификация и стандартизация информационного обмена в отрасли являются необходимым условием ее цифровой трансформации.

Заместитель начальника Службы внедрения и развития оперативно-информационного комплекса нового поколения, начальник отдела информационной модели Николай Беляев и ведущий специалист этого отдела Полина Окнина рассказали о трудностях перевода информационного обмена на стандарты Общей информационной модели и возможных путях их преодоления, а также об опыте АО «СО ЕЭС» по стандартизации информационного обмена как внутри компании, так и при взаимодействии с субъектами электроэнергетики.

Заместитель начальника службы электрических режимов Алексей Карпов анализирует основные особенности применения CIM при формировании информационных и расчётных моделей энергосистем. Заместитель начальника Службы релейной защиты и автоматики Дмитрий Ясько представляет планы и задачи разработки профиля информационной модели для расчетов токов короткого замыкания.

Директор по информационным технологиям филиала Системного оператора ОДУ Урала Александр Кузнецов в своем докладе рассматривает результаты совместных с ПАО «Россети» пилотных проектов по организации информационного обмена, а также рассказывает об опыте эксплуатации Единой информационной модели ЕЭС России после интеграции с пилотными зонами «Россетей». С докладом «Методы автоматизированной проверки фрагментов CIM-модели на соответствие профилю» выступит главный специалист службы автоматизированных систем диспетчерского управления этого филиала Системного оператора Сергей Шевчук.

Важной темой конференции стало совершенствование нормативно-правовой базы в сфере информационного обмена в электроэнергетике. Практике разработки национальных стандартов серии ГОСТ Р 58651 в рамках профильного технического комитета по стандартизации ТК 016/МТК 541 «Электроэнергетика» Росстандарта, а также особенностям их применения в отрасли посвящен доклад заместителя руководителя дирекции по развитию ЕЭС Дмитрия Афанасьева.

Участники конференции обсуждают вопросы интеграции технологий на базе CIM в деятельность конкретных предприятий, в том числе роль CIM в ИТ-ландшафте крупнейших энергокомпаний. В частности, представители ПАО «Россети» проанализируют практику использования CIM при решении задач цифровизации жизненного цикла устройств РЗА, а также при расчете показателей надежности электроснабжения (Saidi/Saifi). Представители компаний-разработчиков программного обеспечения делятся собственными наработками по использованию CIM для совершенствования систем технологического управления в электроэнергетике.

Помимо дискуссионных сессий и докладов в рамках конференции проводится специализированная выставка программных решений, основанных на стандартах CIM.

С программой конференции можно ознакомиться на сайте. Ведется онлайн-трансляция докладов и обсуждений: день первый, день второй.

О CIM

Общая информационная модель (Common Information Model, CIM) – стандартизованная информационная модель, предоставляющая возможность эффективной интеграции разнородных автоматизированных систем и обеспечивающая унифицированный способ обмена данными между ними вне зависимости от их назначения и производителя. В российской электроэнергетике CIM описывается серией национальных стандартов «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики», разрабатываемых с учетом стандартов Международной электротехнической комиссии МЭК 61970 и МЭК 61968.

Внедрение единых стандартов взаимодействия и развитие на их базе универсального формата информационного обмена – один из важнейших факторов формирования единой общедоступной доверенной среды в электроэнергетике, необходимое условие успеха совершающейся цифровой трансформации отрасли. Создание глобальной унифицированной системы технологического взаимопонимания на основе стандартов Общей информационной модели позволит получить комплексный синергетический эффект: упорядочить информационные потоки между отдельными предприятиями, обеспечить высокое качество используемых данных, снизить их разнородность и разновременность обновления, сократить влияние человеческого фактора в процессах управления энергосистемой.

Первая организованная Системным оператором конференция «CIM в России и мире» состоялась в феврале 2021 года в Москве. Участие в мероприятии приняли представители Министерства энергетики России, крупнейших энергетических компаний, разработчиков и производителей программного обеспечения и ИТ-решений и зарубежные эксперты, всего более 200 специалистов. Видеоматериалы о первой конференции «CIM в России и мире» доступны на YouTube.