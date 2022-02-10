ПО "Форэнерго" диверсифицирует производство

ПО «ФОРЭНЕРГО» занимается координацией научно-технической и производственной деятельности ведущих предприятий арматурно-изоляторной подотрасли промышленности России. В настоящее время ПО «ФОРЭНЕРГО» объединяет 15 профильных компаний и сотрудничает с проектными, строительными и эксплуатирующими организациями на электросетевых объектах всех классов напряжения.

В 2019 ПО «ФОРЭНЕРГО» стало одним из акционеров АО «Энергия-21» в целях реализации новых перспективных инновационных проектов. И уже в 2021 году на АО «Энергия-21» запущено промышленное производство нелинейных ограничителей перенапряжений (ОПН) для электрических сетей и контактной сети различного класса напряжения. АО «Энергия-21» — одно из самых опытных и авторитетных предприятий в России в области полимерной электроизоляции. За почти 30-летнюю историю предприятия продукция завода заняла достойное место на отечественном рынке полимерных изоляторов. И следующим этапом развития стало освоение производства ОПН.

Производство

Для производства ОПН в АО «Энергия-21» реализован полный производственный цикл, включающий в себя производство необходимых металлических комплектующих, комплектование наборов варисторов по заданным параметрам, ультразвуковую очистку контактных частей, сборку колонок варисторов, производство корпусов ОПН различной конструкции (полимерных и стеклопластиковых), производство кремний-органических смесей и формовку из них наружной оболочки, современную маркировку, обеспечивающую идентификацию параметров изделий в течение всего срока их службы.

Производственный цикл предусматривает постоянное наличие на технологическом складе запаса колонок варисторов для ОПН со всеми наиболее часто используемыми параметрами ОПН в электрических сетях напряжением от 6 до 110 кВ. Это позволяет максимально быстро реагировать на заказы покупателей. Большинство заказов исполняется в течение трёх-пяти рабочих дней. Запас варисторов и прочих комплектующих на складах предприятия Энергия-21 даёт возможность быстро реализовывать также и не стандартные запросы покупателей в самые короткие сроки.

Испытания

Отличительная особенность предприятия – наличие современного испытательного центра, позволяющего проводить весь спектр испытаний ОПН и их комплектующих, включая целый ряд испытаний, которых, на текущий период, в России не производит ни один из других производителей ОПН. Реализовать эту возможность удалось и благодаря партнёрству с ведущими российскими электротехническими предприятиями отрасли.

Наличие современного испытательного центра позволяет проводить абсолютный контроль всех партий варисторов и других комплектующих, используемых в производстве ограничителей, включая испытания полимерных кремнийорганических смесей, производимых на предприятии по собственным рецептурам.

Каждая партия ОПН подвергается всесторонним испытаниям, предусмотренным действующими нормативами. Это обеспечивает стабильность качественных показателей готовой продукции и самые высокие механические и электрические показатели ограничителей – от его «сердцевины» (варисторов) до наружной оболочки.

Уникальные возможности современного испытательного комплекса позволили специалистам АО «Энергия-21» в короткие сроки провести множество обширных испытаний и разработать ограничители перенапряжений с наиболее оптимальными параметрами, включая конструкцию силового блока, гарантирующую высокую механическую прочность и надежность ОПН, в том числе при воздействии высоких ветровых нагрузок и вибраций, а также обеспечивающую сейсмоустойчивость при землетрясениях силой до девяти баллов.

Всё это позволяет новой продукции АО «Энергия-21» уверенно проходить процедуры и испытания, предусмотренные программой аттестации в ПАО «Россети». В начале 2022 года планируется получить заключения об аттестации продукции на все наиболее ходовые номенклатурные позиции ограничителей. А до конца 2022 года – на всю остальную номенклатуру.

Номенклатура

Разработанная и освоенная в производстве на АО «Энергия-21» номенклатура ограничителей перенапряжений имеет самый широкий диапазон параметров как по классу напряжения электрических сетей (0,4-750 кВ), так и по токам пропускной способности (300-3000 А). Производимая номенклатура ОПН отличается большим разнообразием модификаций, рассчитанных на различную степень загрязнения, имеющих различные конфигурации крепёжных элементов и различные способы установки, в том числе консольные и подвесные крепления для всех типов проводов. Также выпускаются модификации с изолированными основаниями и с различными датчиками для учета параметров эксплуатации ОПН и регистрации перенапряжений, включая модификации с передачей данных, позволяющие их использовать в «умных сетях».

Команда АО «Энергия-21», используя богатый производственный опыт и инновационные знания, успешно реализует новые перспективные разработки и приглашает к сотрудничеству электросетевые, электромонтажные и проектные организации. Специалисты АО «Энергия-21» произведут необходимые расчеты и предложат подходящее решение по вашему запросу.

АО «Энергия-21» – новое имя защиты от перенапряжений!