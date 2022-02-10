Полицейские при содействии сотрудников Росгвардии и филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» в ходе проверки оперативной информации выявили факт безучётного потребления электроэнергии в селе Полеологово Бессоновского района. На территории крестьянско-фермерского кооператива располагалась майнинг-ферма, электроснабжение которой осуществлялось с нарушением правил технологического присоединения и учета электроэнергии.

От криптофермы, которая состояла из двух отдельно стоящих модулей, «майнеры» проложили скрытый кабель протяженностью около 200 метров и подключили его до прибора учета к шпилькам силового трансформатора ТП-10 кВ. При этом с распределительного устройства были сорваны пломбы. Также для обеспечения потребления своего оборудования мощностью они незаконно установили дополнительный силовой трансформатор на территории кооператива.

Согласно расчету, выполненному специалистами службы реализации услуг и учета электроэнергии филиала «Пензаэнерго» в соответствии с законодательством РФ, объем безучетного потребления за два месяца работы фермы составил 3 млн кВт*ч. стоимостью 20,93 млн рублей с НДС.

«Майнинг криптовалют – весьма энергоемкий процесс. Если вопросы законодательного регулирования этого бизнеса еще обсуждаются, то законы в сфере энергетики уже давно приняты и работают», – прокомментировал начальник управления экономической безопасности и защиты объектов филиала «Пензаэнерго» Александр Гридчин.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Пензенской области задержали участников организованной группы из семи человек. Их подозревают в хищении электрической энергии для майнинга криптовалюты. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.165 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Планомерная работа по борьбе с безучетным потреблением электроэнергии продолжается. Ежедневно сотрудники групп баланса и учета электроэнергии проводят подомовой обход потребителей частного сектора поселков области и инспектируют производственные предприятия с целью проверки приборов учета, выявления несанкционированного подключения к электрической сети.

Энергетики филиала «Пензаэнерго» обращаются к жителям области: обо всех случаях хищения электроэнергии, самовольного подключения к электросетям или несанкционированного вмешательства в работу приборов учета просьба сообщать в контактный центр ПАО «Россети» 8-800-220-0-220 (круглосуточно) или в район электрических сетей (РЭС) по месту жительства.