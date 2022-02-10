На открывшейся 10 февраля общеотраслевой конференции «CIMв России и мире» директор по автоматизированным системам диспетчерского управления АО «СО ЕЭС» Роман Богомолов рассказал об унификации информационного взаимодействия на основе стандартов общей информационной модели (Common Information Model, CIM) как важнейшем условии цифровой трансформации электроэнергетики, проанализировал ключевые организационные и технические аспекты перехода на использование CIM, а также представил основные направления развития этой инновационной технологии.

Выступая с докладом «CIM как элемент цифровой трансформации»,Роман Богомолов отметил, что четвертая промышленная революция открывает расширенные возможности для повышения конкурентоспособности экономики за счет внедрения киберфизических систем, автоматизации производства на основе цифровых технологий и перевода значительного числа бизнес-процессов в виртуальное пространство. По его мнению, основными сдерживающими факторами для реализации этой концепции становятся неконтролируемый рост числа несовместимых друг с другом информационных систем, повышение их сложности, а также трудности, связанные с их взаимной интеграцией.

Отсутствие логического единства между информационными системами различных субъектов электроэнергетики становится одним из основных барьеров на пути ее цифровой трансформации. Однако формирование общего информационного пространства на базе единых стандартов позволит объединить и упорядочить информационные потоки, обеспечить единовременную актуализацию информации в масштабах отрасли, снизить количество ручных операций с технологическими данными и минимизировать влияние человеческого фактора при их передаче, отметил директор по автоматизированным системам диспетчерского управления АО «СО ЕЭС».

Роман Богомолов перечислил ключевые организационные и технические аспекты перехода на информационный обмен с использованием CIM. Среди них – совершенствование нормативно-правовой базы в сфере информационного обмена в электроэнергетике, разработка подробных методических материалов для обеспечения единого подхода к информационному моделированию энергообъектов, а также повышение квалификации персонала в части представления данных по стандартам общей информационной модели.

В качестве важнейших условий перехода на информационный обмен на основе CIM – принципиальная готовность субъектов электроэнергетики к цифровому взаимодействию и модернизация используемого программного обеспечения. В числе актуальных задач текущего этапа он назвал необходимость обеспечения интеграции информационных моделей разных субъектов отрасли и создание централизованных порталов, предоставляющих доступ для передачи данных на основе CIM.

Завершая выступление, Роман Богомолов представил основные результаты и ключевые направления развития технологии. К числу краткосрочных целей он отнес расширение применения основополагающих национальных стандартов серии ГОСТ Р 58651 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики», разработанных Системным оператором в рамках деятельности ТК 016 «Электроэнергетика» Росстандарта. Необходимо сформировать рекомендации по их применению, а также переходить от стадии отдельных пилотных проектов к реализации обмена данными о характеристиках и параметрах работы оборудования с использованием CIM между всеми субъектами отрасли. Докладчик подчеркнул, что конечной целью унификации информационного обмена является создание Единой цифровой модели ЕЭС России, ее внедрение в масштабах отрасли, установление общего порядка ее сопровождения и актуализации.

Организованная Системным оператором вторая общеотраслевая конференция «CIM в России и мире» по внедрению общей информационной модели модели в электроэнергетике, проходит 10–11 февраля в омниканальном режиме. Ведется открытая онлайн-трансляция докладов и обсуждений: день первый, день второй.

О CIM-модели

Общая информационная модель (Common Information Model, CIM) – стандартизованная информационная модель, предоставляющая возможность эффективной интеграции разнородных автоматизированных систем и обеспечивающая унифицированный способ обмена данными между ними вне зависимости от их назначения и производителя. В российской электроэнергетике CIM описывается серией национальных стандартов «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики», разрабатываемых с учетом стандартов Международной электротехнической комиссии МЭК 61970 и МЭК 61968.

Внедрение единых стандартов взаимодействия и развитие на их базе универсального формата информационного обмена – один из важнейших факторов формирования единой общедоступной доверенной среды в электроэнергетике, необходимое условие успеха совершающейся цифровой трансформации отрасли. Создание глобальной унифицированной системы технологического взаимопонимания на основе стандартов Общей информационной модели позволит получить комплексный синергетический эффект: упорядочить информационные потоки между отдельными предприятиями, обеспечить высокое качество используемых данных, снизить их разнородность и разновременность обновления, сократить влияние человеческого фактора в процессах управления энергосистемой.

Первая организованная Системным оператором конференция «CIM в России и мире» состоялась в феврале 2021 года в Москве. Участие в мероприятии приняли представители Министерства энергетики России, крупнейших энергетических компаний, разработчиков и производителей программного обеспечения и ИТ-решений и зарубежные эксперты, всего более 200 специалистов. Видеоматериалы о первой конференции «CIM в России и мире» доступны на YouTube.