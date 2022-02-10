Создание возобновляемых источников энергии

Российские ученые из университетов, участвующих в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030», реализуют стратегические проекты в области ядерной энергетики и создания возобновляемых источников энергии.

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) создают прорывные технологии в области экологически чистой ресурсосберегающей энергетики, которые обеспечат нашей стране лидирующие позиции на мировой арене и сделают ядерную энергетику по-настоящему «зеленой».

В рамках программы «Приоритет 2030» в ТПУ реализуется стратегический проект «Энергетика будущего». Среди главных целей проекта – обеспечение технологического и кадрового задела для устойчивого перехода Российской Федерации к экологически чистой ресурсосберегающей энергетике и развитие новых технологий ядерной энергетики.

«В рамках стратегического проекта "Энергетика будущего" исследователи и инженеры ТПУ занимаются научными исследованиями в прорывных направлениях ядерной энергетики, среди которых, например, участие в масштабном проекте "Прорыв" Госкорпорации "Росатом"», - сообщил и.о. ректора Томского политехнического университета Дмитрий Седнев.

В Национальном исследовательском ядерном университете «Московский инженерно-физический институт» (НИЯУ МИФИ) реализуется стратегический проект «Ядерные энерготехнологии нового поколения и экстремальные состояния вещества», направленный на переход к безуглеродным источникам энергии.

«Задачи, решаемые в рамках проекта, тесно связаны с работами, ведущимися в рамках комплексной программы "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года", реализация которой нацелена на мировое лидерство России в ядерных и термоядерных технологиях», - подчеркнул доктор физико-математических наук, профессор, заместитель директора Института ядерной физики и технологий НИЯУ МИФИ Георгий Тихомиров.

Исследователи Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева (НГТУ им. Р.Е. Алексеева) ведут разработки в рамках стратегического проекта «Инженерные системы для ядерно-энергетических и лазерных комплексов нового поколения».

По словам ректора НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергея Дмитриева, «для университета стратегический проект является одним из ключевых направлений в программе "Приоритет 2030". Он направлен на создание современных инженерных систем для перспективных ядерно-энергетических и лазерных комплексов и разработку образцов оборудования для создания АЭС и лазерных систем нового поколения, превосходящих мировой уровень».

В Московском политехническом университете (Московский Политех) проводятся исследования в рамках стратегического проекта «Адаптивная оптика для лазерных технологий будущего». Сегодня эта область исследований является актуальной на мировом уровне.

«Управляемая термоядерная реакция - в перспективе это "зеленый" источник энергии, способный изменить мир, решить ряд экологических и социальных проблем, при этом получение лазерного термоядерного синтеза невозможно без адаптивной оптики», – прокомментировал профессор, научный руководитель стратегического проекта Алексей Кудряшов.

Работа исследователей Уральского федерального университета (УрФУ) в рамках стратегического проекта «Материалы и технологии для водородной и ядерной энергетики» нацелена на обеспечение мирового превосходства РФ в области создания материалов и технологий для водородной, возобновляемой и ядерной энергетики.

По словам директора Уральского энергетического института (УралЭНИН) УрФУ Сергея Сарапулова, тематика проводимых исследований очень широкая: от применения водорода в транспортных системах, энергетике и металлургии до получения водородосодержащих спиртов как сырья для производства водорода с использованием атомной энергии и ВИЭ.

Пресс-служба программы "Приоритет 2030"