«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») и Системный оператор (АО «СО ЕЭС») реализовали технологию дистанционного управления на подстанциях свервхысокого класса напряжения – 500 кВ «Емелино» и «Исеть», которые участвуют в выдаче мощности Белоярской АЭС и Воткинской ГЭС, обеспечивают электроснабжение более 4 млн потребителей Свердловской области. Проект повысит эффективность и надежность работы энергообъектов.

Для внедрения новой технологии на подстанции 500 кВ «Емелино» заменены элементы автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) иностранного производства на современные отечественные аналоги. На питающем центре 500 кВ «Исеть» обновлено программное обеспечение АСУ ТП. Кроме того, на обоих объектах настроены шифрованные каналы связи для обеспечения информационной безопасности.

Дистанционное управление оборудованием осуществляется из диспетчерских центров ОДУ Урала и Свердловского РДУ (филиалы АО «СО ЕЭС»), а контроль состояния объектов – из Центра управления сетями Свердловского предприятия уральского филиала «Россети ФСК ЕЭС».

В результате проекта снижен риск возникновения технологических нарушений из-за ошибок персонала, кардинально сокращено время проведения плановых переключений и действий при ликвидации нарушений нормального режима работы энергосистемы.

Всего к 2025 году в зоне ответственности Группы «Россети» будет реализовано 150 проектов дистанционного управления оборудованием подстанций, в том числе четыре – в магистральных сетях Урала.