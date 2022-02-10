 
Контракты

В Аскизе приступают к строительству большой школы за миллиард

В Аскизе приступают к строительству большой школы за миллиард

10 февраля 2022, 10:24
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ХАКАСИЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
200

В селе Аскиз Республики Хакасия построят большую школу на 825 учеников, сообщает RosTender.info. Ее построят по улице Мира. Подрядную организацию выберут по итогам электронного аукциона. Заявки на участие принимают до 17 февраля, на строительство выделят 1,1 млрд рублей.

Здание школы будет состоять из связанных между собой блоков. Один из них будет выделен для начальных классов. Занятия предусматриваются в одну смену, максимальная наполняемость одного класса – 25 учащихся. Для разностороннего развития школьников предусмотрены студии хореографии и живописи, кружок творчества по изготовлению костюмов и кружок юннатов. Согласно проекту контракта, строительство школы завершится не позже конца 2024 года.

Ранее RosTender.info сообщал о строительстве детской поликлиники в селе Аскиз. Подрядчика выберут во второй половине февраля, на работы выделят 287 млн рублей.
 

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Ростендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Контракты
Двухкилометровую дамбу построят в поселке Горные ключи 10.02.2022
Двухкилометровую дамбу построят в поселке Горные ключи
ГК 1520 модернизирует 60 энергообъектов Восточного полигона в 2022-23 годах 10.02.2022
ГК 1520 модернизирует 60 энергообъектов Восточного полигона в 2022-23 годах
На трассе М-10 в Ленобласти начата реконструкция моста через Ижору 09.02.2022
На трассе М-10 в Ленобласти начата реконструкция моста через Ижору
В Кемерово запланирована реконструкция улицы Сибиряков-Гвардейцев за 1,5 миллиарда 09.02.2022
В Кемерово запланирована реконструкция улицы Сибиряков-Гвардейцев за 1,5 миллиарда
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно