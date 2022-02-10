В Аскизе приступают к строительству большой школы за миллиард

В селе Аскиз Республики Хакасия построят большую школу на 825 учеников, сообщает RosTender.info. Ее построят по улице Мира. Подрядную организацию выберут по итогам электронного аукциона. Заявки на участие принимают до 17 февраля, на строительство выделят 1,1 млрд рублей.

Здание школы будет состоять из связанных между собой блоков. Один из них будет выделен для начальных классов. Занятия предусматриваются в одну смену, максимальная наполняемость одного класса – 25 учащихся. Для разностороннего развития школьников предусмотрены студии хореографии и живописи, кружок творчества по изготовлению костюмов и кружок юннатов. Согласно проекту контракта, строительство школы завершится не позже конца 2024 года.

Ранее RosTender.info сообщал о строительстве детской поликлиники в селе Аскиз. Подрядчика выберут во второй половине февраля, на работы выделят 287 млн рублей.

