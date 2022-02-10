Негосударственная экспертная организация ООО «Экспертиза и консультирование» выполнила экспертизу проектной документации на реконструкцию клубного корпуса центра культуры Северного машиностроительного предприятия. По итогам рассмотрения материалов выдано положительное заключение.

Дом Корабела (в прошлом Дворец культуры имени Ленинского комсомола) входит в номенклатуру цехов расположенного в Северодвинске машиностроительного предприятия оборонно-промышленного комплекса России и ориентирован на досуг заводчан. Но, конечно, его посещают и другие жители города и области.

Здание на проспекте Ленина построили в 1963 году, а первый камень заложили в 1958-ом, замуровав в фундамент бутылку с посланием: «Дворец культуры заложен в день 40-летия Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 29 октября 1958 года. Закладка произведена комсомольской организацией города Северодвинска Архангельской области. Строительство Дворца культуры ведет строительный трест № 203 Архангельского Совнархоза».

Дом Корабела состоит из трех корпусов. Проектной документацией, рассмотренной негосударственной экспертизой, запланирована реконструкция левого – клубного корпуса с кинозалом, который приспособят под информационно-технологический и профориентационный центр Севмаша – «Погружение».

В новом современном общественном пространстве будет рассказываться об истории развития подводных сил России, кораблестроении, корабельных профессиях и многом другом. Причем создатели центра уверяют, он будет интересен посетителям разного возраста – от 6 до 100 лет*.

Проектировщик объекта – ООО «СИБ ПРОЕКТ». Застройщик – Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

Фото: Wikimapia