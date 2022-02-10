В Кирове подписан муниципальный контракт на модернизацию и установку 10 светофоров в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

По информации администрации города Кирова, работы будут проводиться на перекрестках улиц Дзержинского и Орджоникидзе, Воровского и Володарского, Щорса и Ивана Попова, Советской и Индустриальной (Нововятский район), а также на участках улиц Павла Корчагина, МОПРа, Казанской и других.

Стоимость контракта более 33,2 млн рублей. В эту сумму также входят установка дорожных знаков, барьерного ограждения, автоматизированной системы управления дорожным движением, нанесение разметки холодным пластиком, посев травы на газонах. Все работы должны быть завершены до 30 сентября текущего года.

В настоящий момент проходит экспертизу еще один муниципальный контракт, в рамках которого планируется также установить 10 светофорных объектов на участках, где изношены питающие их кабели. В первую очередь это касается ул. Производственной на ее пересечениях с улицами Московской, Воровского, Базовой.

Фото: администрация города Кирова