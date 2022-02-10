В Мурманской области построят дайвинг-центр

В Мурманской области появятся дайвинг-центр и ещё одна база отдыха. Их построит новый резидент Арктической зоны РФ, сообщили в региональном правительстве.

Уточняется, что пропускная способность новых объектов будет составлять до 3 тысяч человек ежегодно.

«Проект планируется реализовать до 2024 года, стоимость порядка 41 миллиона рублей. Всего у нас уже 118 резидентов, которые инвестируют более 142,7 миллиона рублей», – прокомментировала заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Напомним, в Мурманске новый резидент Арктической зоны построит два комплекса апартаментов. Инвестиции в строительство составят более 30 миллионов рублей, строительство планируется завершить к 2026 году.

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