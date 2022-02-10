Владимир Ефимов рассказал о создании в Москве пяти технопарков

Благодаря реализации девелоперских проектов в столице появится более 8,4 тысячи рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Промышленные технопарки появятся благодаря соглашениям, заключенным между городом и инвесторами в прошлом году по программе создания мест приложения труда за пределами ТТК. Общий объем частных инвестиций в эти проекты составит почти 17 млрд рублей. Москва получит более 8,4 тысячи новых рабочих мест в четырех районах города», – рассказал заместитель мэра.

Первое соглашение о создании промышленного технопарка по программе создания мест приложения труда (МПТ) было заключено в июне прошлого года с АО «СЗ “Бадаевский”», входящим в Capital Group. Девелопер возведет к январю 2024 года объект площадью не менее 14,5 тысячи квадратных метров в поселении Марушкинское Новомосковского административного округа. Инвестиции в проект составят свыше 550 миллионов рублей. Еще одна компания, входящая в структуры Capital Group, вложит более четырех миллиардов рублей в строительство технопарка в Зеленограде площадью свыше 100 тысяч квадратных метров. Строительство объекта пройдет в два этапа: первая очередь должна быть завершена к июлю 2023 года, вторая – к октябрю 2026-го. Благодаря реализации этих двух проектов в городе появится около 2,8 тысячи рабочих мест.

«Еще один промышленный технопарк в Молжаниновском районе возведет специализированный застройщик «Северо-Восток Столицы» из структуры ГК «ФСК». По условиям соглашения инвестор вложит в реализацию проекта 1,1 миллиарда рублей, а взамен получит льготу при строительстве домов в составе жилого комплекса на Ленинградском шоссе. Площадь технопарка составит 20,7 тысячи квадратных метров. После сдачи объекта в эксплуатацию в октябре 2024 года там смогут работать 600 человек», – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Еще два технопарка построит в столице компания «ПИК». На территории бывшей промзоны «Бутово» появится промышленный технопарк площадью 57,4 тысячи квадратных метров. В будущем там смогут работать 2,2 тысячи человек. А в деревне Шахово Троицкого административного округа компания возведет промышленный технопарк площадью 73,2 тысячи квадратных метров, где 59,6 тысячи квадратных метров займут производственные помещения, а 13,6 тысячи квадратных метров – офисы. В технопарке будет создано 2,83 тысячи рабочих мест.

Столичная программа создания мест приложения труда, запущенная в 2020 году, призвана стимулировать комплексную застройку новых районов за пределами ТТК и МКАД. Ее механизм заключается в том, что застройщик многоквартирного дома частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором строится жилье, если дополнительно инвестирует средства в строительство промышленного, офисного, социального, торгового или спортивного объекта – то есть в новые рабочие места.

Всего Москва заключила уже 17 соглашений по программе МПТ, по ним девелоперы построят объекты общей площадью более одного миллиона квадратных метров. Совокупный объем инвестиций составит 83,4 миллиарда рублей. При реализации проектов в городе будет создано 29,7 тысячи рабочих мест.

«В программу МПТ уже вошли крупные девелоперы из структур ГК «ПИК», ГК «Пионер», Afi Development, Capital Group, ГК «ФСК», 3S Group, Сбера и других. Рассматривая проекты, город анализирует соотношение жилой и коммерческой недвижимости в тех районах, где инвесторы предлагают строить места приложения труда. Их дефицит наблюдается не только в Новой Москве, но и в пределах МКАД – в Зябликове, Марьине, Братееве. Выбор района влияет на объем льготы, которую московское правительство предоставляет инвестору: она больше там, где выше дисбаланс между жильем и местами приложения труда», – пояснил директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

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