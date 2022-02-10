Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Тюменской области Александр Моор обсудили инициативы региона по развитию производственной инфраструктуры и стимулированию экономического развития региона.

Участники совещания рассмотрели планы региона по развитию инфраструктуры в индустриальном парке "Богандинский" и создание промышленного технопарка на площадке «ДСК 500», в том числе при использовании инфраструктурных бюджетных кредитов.

«Для таких регионов как Тюменская область создание производственной инфраструктуры – это мощный стимул для ускорения развития экономики с быстрым видимым эффектом. Минэкономразвития России в рамках своих полномочий готово рассмотреть и поддержать планы региона по созданию новых промышленных и индустриальных парков», - отметил Максим Решетников.

«Создание промышленного технопарка в микрорайоне Тура в Тюмени позволит создать дополнительно 2000 высокооплачиваемых рабочих мест. Это значимый фактор для развития территории. При поддержке Министерства экономического развития и при помощи средства инфраструктурного бюджетного кредита этот проект мы реализуем в максимально короткие сроки», - подчеркнул губернатор Александр Моор.

Ранее Тюменской области были одобрены 6,5 млрд в рамках выделенного лимита инфраструктурных бюджетных кредитов. Эти средства будут направлены регионом на строительство четырех объектов, в том числе на автомобильные развязки и дорогу в Тюмени, а также строительство новой школы.