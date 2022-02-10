Правительство простимулирует внедрение в России быстрых электрозарядных станций. Производители и владельцы такой инфраструктуры получат значительные налоговые льготы. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о работающих от постоянного тока электрозарядных станциях мощностью от 150 кВт с периодом зарядки до 30 минут. Постановлением Правительства они включены в перечень объектов и технологий высокой энергетической эффективности. На находящиеся в перечне объекты и технологии распространяются налоговые льготы (инвестиционный налоговый кредит, повышающие коэффициенты к норме амортизации, освобождение от налога на имущество).

Необходимость принятия постановления обусловлена ростом парка электротранспорта в России, что требует создания массовой сети ЭЗС.

Согласно Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации, к 2030 году на территории страны необходимо развернуть сеть из 29 тыс. быстрых электрозарядных станций. Они должны заряжать аккумулятор до 80% не более чем за 20–30 минут.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 17 июня 2015 года №600.

Постановление от 8 февраля 2022 года №129 PDF 142Kb