Энергетики впервые установили в электросетевом комплексе «Россети Тюмень» систему непрерывного мониторинга и осушения изоляции маслонаполненных трансформаторов. Технология внедрена на подстанции 110 кВ «Омичка» в Югре. Инновация позволит повысить надежность работы дорогостоящего оборудования, а также увеличить межремонтный период, что в свою очередь сократит расходы на его капитальный ремонт. На эти цели компания направила более полумиллиона рублей.

Воздействие влажности на изоляцию значительно сокращает срок службы трансформатора и приводит к разрушению твердой изоляции внутри него, что ведет к дорогостоящему ремонту или полной замене оборудования. Применение новой системы мониторинга позволило энергетикам дистанционно в круглосуточном режиме отслеживать показатели влагосодержания трансформаторного масла, а также производить его осушение в автоматическом режиме.

Отметим, что по традиционному методу удаление влаги производится при длительном выводе высоковольтного оборудования из работы с привлечением большого количества персонала и сопровождается многократными лабораторными исследованиями. А современный модуль позволяет выполнить осушку масла при работающем трансформаторе, не прибегая к его транспортировке или отключению.