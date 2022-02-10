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"Россети Тюмень" внедрили новую систему мониторинга и осушения изоляции трансформатора

Россети Тюмень внедрили новую систему мониторинга и осушения изоляции трансформатора

10 февраля 2022, 11:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ИННОВАЦИИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Тюмень

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Энергетики впервые установили в электросетевом комплексе «Россети Тюмень» систему непрерывного мониторинга и осушения изоляции маслонаполненных трансформаторов. Технология внедрена на подстанции 110 кВ «Омичка» в Югре. Инновация позволит повысить надежность работы дорогостоящего оборудования, а также увеличить межремонтный период, что в свою очередь сократит расходы на его капитальный ремонт. На эти цели компания направила более полумиллиона рублей.

Воздействие влажности на изоляцию значительно сокращает срок службы трансформатора и приводит к разрушению твердой изоляции внутри него, что ведет к дорогостоящему ремонту или полной замене оборудования. Применение новой системы мониторинга позволило энергетикам дистанционно в круглосуточном режиме отслеживать показатели влагосодержания трансформаторного масла, а также производить его осушение в автоматическом режиме.

Отметим, что по традиционному методу удаление влаги производится при длительном выводе высоковольтного оборудования из работы с привлечением большого количества персонала и сопровождается многократными лабораторными исследованиями. А современный модуль позволяет выполнить осушку масла при работающем трансформаторе, не прибегая к его транспортировке или отключению.

«Своевременное решение производственных задач с применением современных технологий не только улучшает техническое состояние электрооборудования, но и гарантирует надежную и стабильную работу инфраструктуры наших потребителей», – прокомментировал директор филиала «Россети Тюмень» Когалымские электрические сети Рашид Имакаев.

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Источник: Россети Тюмень

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