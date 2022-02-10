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Теплая зима и высокая загрузка ГЭС стали причинами снижения выработки электростанций СГК в январе

Теплая зима и высокая загрузка ГЭС стали причинами снижения выработки электростанций СГК в январе

10 февраля 2022, 12:15
Рубрика: Модернизация
Метки: СГК, ТЭК
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Сибирская генерирующая компания

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В январе 2022 года предприятия СГК снизили производство тепловой и электрической энергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выработка электрической энергии в январе сократилась на 10,4% к прошлому года и суммарно составила 7,2 миллиарда киловатт-часов. Относительно декабря 2021 года она также стала меньше на 4%. В целом по энергосистеме России потребление электроэнергии в январе 2022 года было больше на 3,8 %, чем годом ранее. Но рост произошел неравномерно. В Сибирской энергосистеме он был минимальным и составил 0,8%. Снижение выработки электростанциями СГК обусловлено увеличением доли выработки ГЭС в ОЭС Сибири в январе 2022 года относительно аналогичного периода прошлого года.

При этом по отдельным предприятиям СГК произошло увеличение объемов производства. В частности, в январе 2022 года Назаровская ГРЭС нарастила объем выработки на 53% к аналогичному периоду прошлого года, Бийская ТЭЦ — на 16,5%, Абаканская ТЭЦ — на 15%, Приморская ГРЭС — на 12%.

Выработка тепловой энергии СГК в январе 2022 года снизилась на 13,4% к январю 2021 года и совокупно составила 7,3 миллиона гигакалорий. Основой причиной такого сокращения стала относительно теплая погода в Сибири. Среднесуточная температура наружного воздуха в городах, где СГК занимается теплоснабжением, составила в этом году –14,3 градуса Цельсия. Тогда как в прошлом январе она была на уровне –20,4 градуса Цельсия.

Выработка электрической энергии предприятиями СГК в 2021 году

Предприятие

Январь 2022,млн кВт*ч

 

Январь 2021,млн кВт*ч2021

Причины изменения выработки

Приморская ГРЭС

640

571

Снижение заявленного режима работы и снижение холодных резервов

Назаровская ГРЭС

452

295

Снижение холодных резервов

Красноярская ТЭЦ-1

239

245

Увеличение холодных резервов

Красноярская ТЭЦ-2

287

283

-

Красноярская ТЭЦ-3

124

123

-

Красноярская ГРЭС-2

275

385

Увеличение холодных резервов

Минусинская ТЭЦ

58

56

-

Абаканская ТЭЦ

264

230

Снижение холодных резервов

Томь-Усинская ГРЭС

375

527

Увеличение холодных резервов

Беловская ГРЭС

624

678

Увеличение плановых ремонтов

Кемеровская ГРЭС

191

199

Увеличение заявленного режима работы

Кемеровская ТЭЦ

30

36

Увеличение вращающихся резервов

Ново-Кемеровская ТЭЦ

188

218

Увеличение заявленного режима работы

Кузнецкая ТЭЦ

65

77

Увеличение холодных резервов

ГТЭС Новокузнецкая

4

0

Снижение холодных резервов

Рефтинская ГРЭС

1627

2111

Увеличение ЗРР и увеличение плановых ремонтов

Барнаульская ТЭЦ-2

56

167

Увеличение холодных резервов

Барнаульская ТЭЦ-3

256

257

-

Бийская ТЭЦ

220

189

Увеличение располагаемой мощности и снижение холодных резервов

Новосибирская ТЭЦ-2

138

174

Увеличение холодных резервов и увеличение заявленного режима работы

Новосибирская ТЭЦ-3

289

300

Увеличение заявленного режима работы

Новосибирская ТЭЦ-4

162

210

Увеличение холодных резервов

Новосибирская ТЭЦ-5

602

668

Увеличение холодных резервов

Барабинская ТЭЦ

25

25

-

Рубцовский ТЭК

4,1

3,8

-

Канская ТЭЦ

17,8

14,8

-

Кызылская ТЭЦ

4,3

4,4

-

 

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетическая компания, входит в группу компаний АО «СУЭК», осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, республики Хакасия, республики Тыва и Приморского края. Основные виды деятельности — производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. СГК принадлежат 6 ГРЭС, 1 ГТЭС и 19 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью — 17,5 ГВт и тепловой мощностью — 26,4 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяжённостью 11 тыс. км, ремонтные и сервисные компании. СГК является крупнейшим производителем тепловой энергии за Уралом и вырабатывает четверть электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний группы СГК составляет 37 тыс. человек.

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Источник: Сибирская генерирующая компания

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