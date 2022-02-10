В январе 2022 года предприятия СГК снизили производство тепловой и электрической энергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Выработка электрической энергии в январе сократилась на 10,4% к прошлому года и суммарно составила 7,2 миллиарда киловатт-часов. Относительно декабря 2021 года она также стала меньше на 4%. В целом по энергосистеме России потребление электроэнергии в январе 2022 года было больше на 3,8 %, чем годом ранее. Но рост произошел неравномерно. В Сибирской энергосистеме он был минимальным и составил 0,8%. Снижение выработки электростанциями СГК обусловлено увеличением доли выработки ГЭС в ОЭС Сибири в январе 2022 года относительно аналогичного периода прошлого года.

При этом по отдельным предприятиям СГК произошло увеличение объемов производства. В частности, в январе 2022 года Назаровская ГРЭС нарастила объем выработки на 53% к аналогичному периоду прошлого года, Бийская ТЭЦ — на 16,5%, Абаканская ТЭЦ — на 15%, Приморская ГРЭС — на 12%.

Выработка тепловой энергии СГК в январе 2022 года снизилась на 13,4% к январю 2021 года и совокупно составила 7,3 миллиона гигакалорий. Основой причиной такого сокращения стала относительно теплая погода в Сибири. Среднесуточная температура наружного воздуха в городах, где СГК занимается теплоснабжением, составила в этом году –14,3 градуса Цельсия. Тогда как в прошлом январе она была на уровне –20,4 градуса Цельсия.

Выработка электрической энергии предприятиями СГК в 2021 году

Предприятие Январь 2022,млн кВт*ч Январь 2021,млн кВт*ч2021 Причины изменения выработки Приморская ГРЭС 640 571 Снижение заявленного режима работы и снижение холодных резервов Назаровская ГРЭС 452 295 Снижение холодных резервов Красноярская ТЭЦ-1 239 245 Увеличение холодных резервов Красноярская ТЭЦ-2 287 283 - Красноярская ТЭЦ-3 124 123 - Красноярская ГРЭС-2 275 385 Увеличение холодных резервов Минусинская ТЭЦ 58 56 - Абаканская ТЭЦ 264 230 Снижение холодных резервов Томь-Усинская ГРЭС 375 527 Увеличение холодных резервов Беловская ГРЭС 624 678 Увеличение плановых ремонтов Кемеровская ГРЭС 191 199 Увеличение заявленного режима работы Кемеровская ТЭЦ 30 36 Увеличение вращающихся резервов Ново-Кемеровская ТЭЦ 188 218 Увеличение заявленного режима работы Кузнецкая ТЭЦ 65 77 Увеличение холодных резервов ГТЭС Новокузнецкая 4 0 Снижение холодных резервов Рефтинская ГРЭС 1627 2111 Увеличение ЗРР и увеличение плановых ремонтов Барнаульская ТЭЦ-2 56 167 Увеличение холодных резервов Барнаульская ТЭЦ-3 256 257 - Бийская ТЭЦ 220 189 Увеличение располагаемой мощности и снижение холодных резервов Новосибирская ТЭЦ-2 138 174 Увеличение холодных резервов и увеличение заявленного режима работы Новосибирская ТЭЦ-3 289 300 Увеличение заявленного режима работы Новосибирская ТЭЦ-4 162 210 Увеличение холодных резервов Новосибирская ТЭЦ-5 602 668 Увеличение холодных резервов Барабинская ТЭЦ 25 25 - Рубцовский ТЭК 4,1 3,8 - Канская ТЭЦ 17,8 14,8 - Кызылская ТЭЦ 4,3 4,4 -

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетическая компания, входит в группу компаний АО «СУЭК», осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, республики Хакасия, республики Тыва и Приморского края. Основные виды деятельности — производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. СГК принадлежат 6 ГРЭС, 1 ГТЭС и 19 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью — 17,5 ГВт и тепловой мощностью — 26,4 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяжённостью 11 тыс. км, ремонтные и сервисные компании. СГК является крупнейшим производителем тепловой энергии за Уралом и вырабатывает четверть электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний группы СГК составляет 37 тыс. человек.