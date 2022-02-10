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Высоковольтное импортозамещение, интервью с ККЗ и почему мир не перейдет на "чистую энергию"?
10 февраля 2022, 12:15
Рубрика: Модернизация
Метки: СГК, ТЭК
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: Сибирская генерирующая компания
В январе 2022 года предприятия СГК снизили производство тепловой и электрической энергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Выработка электрической энергии в январе сократилась на 10,4% к прошлому года и суммарно составила 7,2 миллиарда киловатт-часов. Относительно декабря 2021 года она также стала меньше на 4%. В целом по энергосистеме России потребление электроэнергии в январе 2022 года было больше на 3,8 %, чем годом ранее. Но рост произошел неравномерно. В Сибирской энергосистеме он был минимальным и составил 0,8%. Снижение выработки электростанциями СГК обусловлено увеличением доли выработки ГЭС в ОЭС Сибири в январе 2022 года относительно аналогичного периода прошлого года.
При этом по отдельным предприятиям СГК произошло увеличение объемов производства. В частности, в январе 2022 года Назаровская ГРЭС нарастила объем выработки на 53% к аналогичному периоду прошлого года, Бийская ТЭЦ — на 16,5%, Абаканская ТЭЦ — на 15%, Приморская ГРЭС — на 12%.
Выработка тепловой энергии СГК в январе 2022 года снизилась на 13,4% к январю 2021 года и совокупно составила 7,3 миллиона гигакалорий. Основой причиной такого сокращения стала относительно теплая погода в Сибири. Среднесуточная температура наружного воздуха в городах, где СГК занимается теплоснабжением, составила в этом году –14,3 градуса Цельсия. Тогда как в прошлом январе она была на уровне –20,4 градуса Цельсия.
Выработка электрической энергии предприятиями СГК в 2021 году
|
Предприятие
|Январь 2022,млн кВт*ч
|
Январь 2021,млн кВт*ч2021
|
Причины изменения выработки
|
Приморская ГРЭС
|
640
|
571
|
Снижение заявленного режима работы и снижение холодных резервов
|
Назаровская ГРЭС
|
452
|
295
|
Снижение холодных резервов
|
Красноярская ТЭЦ-1
|
239
|
245
|
Увеличение холодных резервов
|
Красноярская ТЭЦ-2
|
287
|
283
|
-
|
Красноярская ТЭЦ-3
|
124
|
123
|
-
|
Красноярская ГРЭС-2
|
275
|
385
|
Увеличение холодных резервов
|
Минусинская ТЭЦ
|
58
|
56
|
-
|
Абаканская ТЭЦ
|
264
|
230
|
Снижение холодных резервов
|
Томь-Усинская ГРЭС
|
375
|
527
|
Увеличение холодных резервов
|
Беловская ГРЭС
|
624
|
678
|
Увеличение плановых ремонтов
|
Кемеровская ГРЭС
|
191
|
199
|
Увеличение заявленного режима работы
|
Кемеровская ТЭЦ
|
30
|
36
|
Увеличение вращающихся резервов
|
Ново-Кемеровская ТЭЦ
|
188
|
218
|
Увеличение заявленного режима работы
|
Кузнецкая ТЭЦ
|
65
|
77
|
Увеличение холодных резервов
|
ГТЭС Новокузнецкая
|
4
|
0
|
Снижение холодных резервов
|
Рефтинская ГРЭС
|
1627
|
2111
|
Увеличение ЗРР и увеличение плановых ремонтов
|
Барнаульская ТЭЦ-2
|
56
|
167
|
Увеличение холодных резервов
|
Барнаульская ТЭЦ-3
|
256
|
257
|
-
|
Бийская ТЭЦ
|
220
|
189
|
Увеличение располагаемой мощности и снижение холодных резервов
|
Новосибирская ТЭЦ-2
|
138
|
174
|
Увеличение холодных резервов и увеличение заявленного режима работы
|
Новосибирская ТЭЦ-3
|
289
|
300
|
Увеличение заявленного режима работы
|
Новосибирская ТЭЦ-4
|
162
|
210
|
Увеличение холодных резервов
|
Новосибирская ТЭЦ-5
|
602
|
668
|
Увеличение холодных резервов
|
Барабинская ТЭЦ
|
25
|
25
|
-
|
Рубцовский ТЭК
|
4,1
|
3,8
|
-
|
Канская ТЭЦ
|
17,8
|
14,8
|
-
|
Кызылская ТЭЦ
|
4,3
|
4,4
|
-
«Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетическая компания, входит в группу компаний АО «СУЭК», осуществляет свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской и Свердловской областей, республики Хакасия, республики Тыва и Приморского края. Основные виды деятельности — производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. СГК принадлежат 6 ГРЭС, 1 ГТЭС и 19 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью — 17,5 ГВт и тепловой мощностью — 26,4 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяжённостью 11 тыс. км, ремонтные и сервисные компании. СГК является крупнейшим производителем тепловой энергии за Уралом и вырабатывает четверть электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний группы СГК составляет 37 тыс. человек.
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