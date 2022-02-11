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Между энергосистемами Дании и Норвегии произошло изменение основного направления перетоков электрической энергии (мощности)

Между энергосистемами Дании и Норвегии произошло изменение основного направления перетоков электрической энергии (мощности)

11 февраля 2022, 14:45
Рубрика: За рубежом
Метки: ДАНИЯ, НОРВЕГИЯ, HVDC
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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В 2019 г. было зафиксировано несколько повреждений наземных линий высоковольтного соединения постоянного тока (high-voltage direct current, HVDC) Скагеррак (Skagerrak) на территории Дании. В целях предотвращения возможных аварийных отключений потребителей в дальнейшем системные операторы Дании и Норвегии − Energinet Statnett − приняли решение о снижении пропускной способности соединения, выделяемой для торговли электроэнергией.

Energinet и Statnett, основываясь на проводимых на постоянной основе социально-экономических расчетах, приняли решение с 28 января 2022 г. ограничить пропускную способность соединения в направлении Норвегии величиной 1 632 МВт, а в направлении Дании – величиной 1 110 МВт, что означает изменение основного направления перетоков электрической энергии (мощности) в HVDC соединении Скагеррак (начиная с 16 октября 2020 г. направление перетоков из Норвегии в Данию являлось основным).

Согласно данным энергорынка Nord Pool, изменения в загрузке HVDC соединения Скагеррак сохранятся до конца июня 2023 г.

Официальный сайт Energinet

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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