По оперативным данным Филиала Системного оператора – Иркутское РДУ (осуществляет функции оперативно-диспетчерского управления объектами электроэнергетики на территории Иркутской области), 11 февраля 2022 года в энергосистеме Иркутской области зафиксирован рекордный показатель потребления электрической мощности за всю историю существования.

Новый исторический максимум потребления, достигнутый в часы утреннего максимума нагрузки при среднесуточной температуре -29,7°С, составляет 9009 МВт. Этот показатель на 93 МВт превышает значение предыдущего максимума потребления, зафиксированного 23 декабря 2021 года на уровне 8916 МВт при среднесуточной температуре -30,8°С и на 344 МВт больше максимума, зафиксированного 16 декабря 2021 года на уровне 8665 МВт при среднесуточной температуре наружного воздуха -20,6°С.

При этом, увеличение потребления относительно предыдущего максимума обусловлено ростом нагрузки введённой в эксплуатацию с 17 декабря 2021 года первой очереди Тайшетского алюминиевого завода на величину 63 МВт и увеличением потребления в категории «мелкомоторная нагрузка, население и прочие потребители».

До текущего ОЗП исторический максимум потребления электрической мощности в Иркутской энергосистеме достигался в 1989 году и составлял 8664 МВт.

В период максимальных нагрузок энергосистема Иркутской области функционирует стабильно. При подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2021/2022 г. специалистами Иркутского РДУ были проведены расчеты прогнозного значения максимума потребления мощности в территориальной энергосистеме для наиболее неблагоприятных температурных условий. В соответствии с этим прогнозом заблаговременно сформирован резерв мощности генерирующего оборудования в объеме, необходимом для устойчивой работы энергосистемы во время максимальных нагрузок.