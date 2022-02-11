Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил резонансный закон, который предполагает корректировку механизма технологического присоединения к электросетям.

Согласно закону, потребители с энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт начнут постепенно компенсировать затраты сетевых компаний на техприсоединение. В частности, с 1 июля 2022 года размер платы составит 50% от величины указанных расходов, а с 1 января 2023 года - 100%. При этом расходы, не учитываемые с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2022 года в составе платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Правительство РФ будет определять размер платы за технологическое присоединение объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 15 кВт, а также до 150 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке энергопринимающих устройств) по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения).

Для граждан, имеющих право на льготы от государства, предусматривается льготный порядок технологического присоединения к электрическим сетям.

С уже подключенных потребителей снимается обязанность оплачивать затраты сетевых организаций с подключением новых потребителей (в составе конечных цен на электрическую энергию), а также закрепляются подходы по установлению платы за технологическое присоединение на экономически обоснованном уровне. Предусматривается снятие запрета на включение в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью более 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, начиная с 1 июля 2024 года.

Ставка на техподключение

Как отмечала замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко, выступая в СФ, Минэнерго предлагает сохранить льготы при подключении домов до 15 кВт для соответствующих категорий граждан, но при этом повысить плату для граждан с "достаточным уровнем доходов". Так, специальная ставка на техподключение жилого дома с потреблением до 15 кВт для льготной категории граждан, куда входят инвалиды, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и другие, составляет 1 тыс. рублей. В свою очередь глава ведомства Николай Шульгинов отметил, что "озвученные цифры по увеличению платы за подключение к электросетям для населения являются предварительной оценкой со стороны экспертного сообщества", добавив, что окончательное решение по суммам будет принято по результатам общественного обсуждения.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов призвал не торопиться с поддержкой в Совете Федерации данного закона и принять какие-то дополнительные меры поддержки малого бизнеса в части подключения сетей. "Опора России" попросила Совет Федерации не поддерживать закон.

Льготы не отменяются

Как пояснил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев, данный закон не отменяет льготы на техприсоединение к электроэнергии. "На этапе принятия [закона] высказывались определенные опасения. И в "Опоре России", и в "Деловой России" активно обсуждали этот вопрос. Мы очень внимательно проработали их с правительством, обсудили с регионами, с представителями малого бизнеса. Именно по настоянию Совета Федерации был оперативно разработан проект постановления правительства, который во многом снимает проблемы, которых мы опасались. В итоге закон в совокупности с проектом постановления не отменяет льготы, а трансформирует и делает их более адресными", - подчеркнул Журавлев.

Он добавил, что Совфед оперативно опросил регионы относительно данного закона и получил от них в абсолютном большинстве положительные отзывы. "Действительно, в настоящее время на практике фактически потребляемые мощности ниже заявляемых при подключении. На оплату технологического присоединения, которое обеспечивается за счет сетевых компаний, направляются средства, которые должны обеспечивать реконструкцию объектов электросетевого хозяйства соответствующего региона. Очень важно, чтобы в будущем, после вступления закона в силу, средства, полученные за техприсоединение, оставались в регионах и направлялись на поддержку соответствующей местной инфраструктуры", - отметил Журавлев.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддерживает создание адресных льгот и адресной поддержки в этом вопросе. "А не так, что до 15 кВт - льгота, некоторые быстренько разделили потребление электроэнергии на 5-6 компаний, таким образом, получили льготу. Так не должно быть, все должно быть по-честному. Это серьезная мера поддержки реального малого и среднего бизнеса, населения", - сказала Матвиенко.