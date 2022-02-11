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Самую длинную улицу Хабаровска отремонтируют к концу осени 2023 года

Самую длинную улицу Хабаровска отремонтируют к концу осени 2023 года

11 февраля 2022, 13:30
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 
Источник: Ростендер

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В Хабаровске отремонтируют Тихоокеанскую улицу на участке от улицы Шелеста до Трехгорной, сообщает RosTender.info. Управление дорог и внешнего благоустройства администрации города проводит тендер на дорожные работы, заявки на участие принимают до 28 февраля. Начальная цена контракта составляет 745 млн рублей.

Подрядчику предстоит восстановить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильной дороги. На участке обновят земляное полотно, дорожную одежду и слои покрытия, обустроят автобусные и трамвайные остановки. Также планируется устроить деформационные швы, металлические трубы и тротуары. Согласно контракту, работы начнутся в апреле текущего года. Завершить их планируется к концу ноября 2023 года.
 

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Источник: Ростендер

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