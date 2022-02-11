На Воткинской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») по итогам реализации программы комплексной модернизации в 2021 году в полном объеме выполнены все плановые работы.

После замены гидротурбин был введен в эксплуатацию модернизированный гидроагрегат №1. Новое оборудование обладает улучшенными техническими характеристиками и отвечает современным требованиям экологической безопасности. В результате замены гидроагрегата установленная мощность Воткинской ГЭС увеличилась на 5 МВт и составила 1085 МВт.

Программа комплексной модернизации предусматривает замену всех десяти гидроагрегатов станции. К настоящему времени заменены уже пять, ведется обновление еще одного гидроагрегата – со станционным номером 8. После полной замены гидросилового оборудования мощность станции возрастет до 1150 Мвт, что на 13% выше, чем до начала модернизации.

В конце 2021 года на Воткинской ГЭС был заменен силовой трансформатор 4Т. Это уже девятый новый трансформатор из одиннадцати, установленных на станции. Новый трансформатор, изготовленный в России, имеет повышенную мощность – 300 МВА вместо 250 МВА.

Работы по замене трансформаторного оборудования тесно связаны с увеличением мощности Воткинской ГЭС и обусловлены необходимостью обеспечения перетоков мощности по сечению «Урал-Центр», сокращения эксплуатационных и ремонтных затрат, повышения надежности и безопасности работы станции. Полностью завершить обновление основного трансформаторного оборудования Воткинской ГЭС планируется в текущем году.

Также в 2021 году были завершены работы по модернизации линейной арматуры, изоляторов, проводов и грозотросов воздушного перехода 4Т, линейной арматуры, изоляторов, проводов и заземляющего устройства ОРУ-110 кВ, подкрановых балок козлового крана здания ГЭС.

В 2022 году планируется завершить работы по замене гидроагрегата №8, автотрансформаторов 5АТ и 6АТ, реконструкции здания АСУ ТП и другие работы. Также планируется приступить к замене следующего гидроагрегата – со станционным номером 10, работы планируется завершить в 2023 году.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации программы на ГЭС заменены и реконструированы 128 гидротурбин, 111 генераторов, 80 силовых трансформаторов, более 10 000 единиц вспомогательного оборудования (в том числе оборудования гидротехнических сооружений и вторичной коммутации). В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 465 МВт.