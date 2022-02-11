Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Омской области Александр Бурков обсудили ход подготовки программы социально-экономического развития региона, а также меры по привлечению инвестиций и повышению доходов населения.

“Новая программа должна дать импульс для развития экономики региона. Важно повышать заработные платы и уровень жизни населения в Омской области за счет повышения производительности труда, использования транзитного потенциала и инструментов, которые уже имеются у региона, таких как Особая экономическая зона», - отметил Максим Решетников.

«Формируя траекторию развития региона, мы видим проблемы, требующие комплексного подхода к их решению. Это миграционный отток населения, экология, качество городской среды. Эти вопросы требуют к себе особого внимания и комплексного подхода. Поэтому мы совместно со специалистами Минэкономразвития России подготовили проект программы социально-экономического развития региона, в которую войдут мероприятия по развитию инфраструктуры, реализации инвестиционных проектов и комплексного благоустройства», - подчеркнул Александр Бурков.

По словам Александра Буркова в рамках Особой экономической зоны в Омске уже заявлены 45 млрд рублей инвестиций и более 700 новых рабочих мест. Активно используются и другие федеральные инструменты. 14 проектов Омской области на 271 млрд рублей включены в перечень новых инвестиционных проектов, которым будет оказана инфраструктурная поддержка за счет высвобожденных средств после реструктуризации региональных кредитов. Одобрены заявки по 3 инвестиционным проектам на получение инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 4,27 млрд рублей. Объем инвестиций по указанным проектам оценивается в 112,8 млрд рублей.