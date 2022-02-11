"Россети ФСК ЕЭС" повысит пожарную безопасность сибирских ЛЭП

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к расчистке камыша на магистральных линиях электропередачи, проходящих по болотистым участкам Сибири. Всего в течение февраля-марта от сухих зарослей освободят просеки площадью 218 га. Это обеспечит пожарную безопасность четырех транзитов, осуществляющих перетоки электроэнергии между Новосибирской и Омской областями, Красноярским краем и Республикой Хакасией.

Расчистка трасс ЛЭП от сухого камыша в заболоченных местах – важная составляющая работ по обеспечению противопожарного состояния ЛЭП. В жаркую погоду случайное возгорание зарослей в охранной зоне линий может привести к низовому пожару и аварийному отключению ЛЭП. В связи с труднодоступностью заболоченных участков работы ведутся в холодное время года, когда почва полностью промерзает. Расчистка осуществляется механическим способом – с использованием бульдозеров и тракторов-болотоходов.

В настоящее время специалисты расчищают от камыша трассу ЛЭП 500 кВ «Заря – Барабинская – Восход», общая протяженность которой составляет 658 км. По этой линии обеспечивается энергосвязь Омской и Новосибирской областей. Здесь будет выполнен наибольший объем работ - 208 га.

Также от зарослей камыша предстоит расчистить участки ЛЭП 500 кВ «Алюминиевая – Абаканская» и 220 кВ «Абаканская – Минусинская-опорная» общей площадью 10 га. От надежной работы этих линий зависит электроснабжение Бейского и Усть-Абаканского районов Хакасии, в том числе городов Абакан, Саяногорск, а также юга Красноярского края, включая Транссиб.