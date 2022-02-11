Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» реконструировали воздушную линию электропередачи (ВЛ) 10 кВ, соединяющую подстанцию (ПС) 110/35/10 кВ «Милорадовка» и ПС 35/10 кВ «Головинщино». В случае необходимости линия электропередачи позволяет оперативно переключить источник электроснабжения потребителей. Протяженность ВЛ, проходящей по территории Краснопартизанского района, превышает 10 километров.

В селе Головинщино, электроснабжение которого обеспечивает одноименная подстанция, проживают около 300 человек, действуют фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение. Сельскохозяйственное производство представлено овцефермой, мехтоком, зерносушилкой и мастерскими по ремонту сельскохозяйственной техники ООО «МТС Ершовская».

В ходе реконструкции ВЛ энергетики демонтировали оборудование, установили более 150 железобетонных опор, смонтировали порядка 700 изоляторов и 31 км самонесущего изолированного провода, устойчивого к воздействию погодных условий. Также смонтировано прочее оборудование, в т.ч. реклоузер PBA/TEL, управляемый с рабочего места в Горновском РЭС. Это устройство позволяет дистанционно обеспечить электроснабжение потребителей по резервной схеме.

Реконструкция ВЛ произведена в рамках реализации инвестиционной программы «Саратовских распределительных сетей». Объем финансирования проекта – около 14 млн рублей.

Результатом выполненных работ стало повышение надежности работы реконструированного энергообъекта и электроснабжения потребителей, рост оперативности управления электрической сетью.