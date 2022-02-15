Правительство Москвы выделило 616,5 миллиона рублей на расширение территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”». Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Средства направят на приобретение прав аренды земельных участков, расположенных в районе пересечения Южнопортовой улицы, Шоссейного и 3-го Угрешского проездов. Земельные участки — часть реорганизуемой промышленной зоны «Южный порт».

Максимальные параметры застройки указанных земельных участков составляют 145 тысяч квадратных метров производственных площадей, что позволит создать 1,8 тысячи рабочих мест. Предполагаемый объем частных инвестиций составит 3,7 миллиарда рублей.

Созданная в 2006 году особая экономическая зона «Технополис “Москва”» состоит из пяти площадок общей площадью 223 гектара. В ОЭЗ работают порядка 200 арендаторов и резидентов, создавших более восьми тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций превысил 59 миллиардов рублей, а сумма уплаченных налогов составила 15,6 миллиарда рублей.

В составе площадки ОЭЗ в Печатниках 402,6 тысячи квадратных метров производственных площадей, из которых 96,2 процента занимают компании-арендаторы и резиденты. Инфраструктура включает административно-офисный и логистический центры, конгресс-центр, производственные помещения с чистыми комнатами для биофармацевтики, робототехники и микроэлектроники, таможенный пост и склад временного хранения.

Общее число компаний-арендаторов — 136. За время существования площадки ее резидентами стали более 40 инновационных компаний, включая представительства совместных российско-зарубежных предприятий.

На площадке ОЭЗ в Печатниках создано 4,9 тысячи рабочих мест. Объем внебюджетных инвестиций достиг 30,9 миллиарда рублей, уплаченных налогов — 3,1 миллиарда рублей.

Сейчас реализуется несколько проектов комплексного развития территории промзоны «Южный порт». Ее общая площадь составляет почти 90 гектаров. Здесь построят свыше 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 350 тысяч квадратных метров — это новые производственные объекты и порядка 1,2 миллиона квадратных метров — коммерческая недвижимость. Это позволит создать не менее 33,6 тысячи новых рабочих мест.