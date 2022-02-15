По оценкам Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), в начале 2022 года положительная динамика производства и спроса на промышленную продукцию впервые вышла за пределы восстановительного роста. По итогам января производство продемонстрировало двузначные темпы реального роста (10,2%), ранее отмечавшиеся только в периоды восстановления, а спрос – положительную динамику во всех секторах.

Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию в России – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос за январь 2022 года значительно выросли: индекс производства – на 10,2% к аналогичному периоду прошлого года, индекс спроса – на 5,8%.

О методологии расчёта индексов – в справочной информации.*

Впервые за долгое время во всех секторах наблюдается положительная динамика спроса.

Спрос на продукцию добывающих отраслей вырос по итогам января 2022 года на 5,2%. Добыча нефти в январе 2022 году увеличилась на 7,9% до 46,5 млн тонн, экспорт нефти также вырос на 7,9% до 20,2 млн тонн. При этом с августа уровень добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ продолжает ежемесячно увеличиваться на 400 тыс. барр. в сутки, что позволит, по данным Минэнерго России, уже к марту 2022 года восстановить объем добычи нефти, сокращенный в мае 2020 года, на 90%.

Экспортные поставки газа в январе 2022 значительно сократились относительно аналогичного периода прошлого года, при этом уровень заполненности ПХГ в Европе достиг исторических минимумов и продолжает снижаться (46,3% в январе 2022 года против 62,1% в январе 2021 года). К причинам падения экспорта газа относятся установление тёплых погодных условий на территории Европы, а также рост поставок СПГ из США. При этом поставки в январе 2022 года выросли в Болгарию (на 48,6%), Турцию (на 0,3%). Поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» также продолжают увеличиваться.

Спрос на продукцию среднетехнологичных отраслей промышленности вырос в январе 2022 году на 4,7% к январю 2021 года. Внутренний спрос на черные металлы в январе 2022 года вырос на 15,4%, экспортные поставки сократились на 5,9%. Дополнительное падение экспортных поставок в ближайшие месяцы может быть вызвано повышением с 1 января 2022 года минимального уровня таможенной пошлины на экспорт лома и отходов черных металлов (100 евро/т вместо 70 евро/т), ставка пошлины при этом останется прежней – 5%.

Спрос на цветные металлы в январе 2022 года со стороны внутреннего рынка продолжил расти (+24,7% к январю 2021 года), поставки на внешний рынок также выросли (+7,9%). Негативным фактором для экспорта могут стать намерения США ввести антидемпинговые пошлины на ввоз фольги компании «Русал» в размере 62,18%. Для поддержки производителей принято решение об отмене вывозных таможенных пошлин на алюминиевые сплавы с конца декабря (ранее действовала ставка 15%).

Экспортные поставки цемента в январе 2022 года значительно выросли (+60,7%), внутренний спрос на цемент увеличился на 4,4%. Динамика внутреннего спроса на цемент хорошо коррелирует с динамикой в строительстве. По данным Росстата в декабре 2021 года объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», вырос на 8,4% относительно декабря 2020 года.

Индекс спроса в высокотехнологичных отраслях в январе 2022 года вырос на 7,2% к январю 2021 года. Отгрузка машиностроительной продукции на сети железных дорог в январе 2022 года выросла к аналогичному периоду прошлого года (+20,0%), поставки на внутренний рынок продолжили расти (+24,3%), при этом поставки в экспортном направлении продолжили падение, сократившись на 25,7%.

Производство легковых автомобилей, по данным Росстата, в декабре 2021 года сократилось на 1,6%. По данным АЕБ, продажи в январе 2022 года также сократились на 3,7%. К основным причинам падения относится нехватка комплектующих (преимущественно микросхем), выпуск которых был сокращен из-за пандемии коронавируса.

«Весь 2021 год высокие значения промышленных индексов можно было объяснить низкой базой, то есть восстановительным характером значительной части прироста, но в январе 2022 года динамика индексов производства и спроса сохранилась на аномально высоком уровне. — заявил заместитель руководителя департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. — При этом физические объёмы производства ещё не восстановились в нефтяной отрасли, в автопроме и ещё ряде отраслей. То есть потенциал для дальнейшего роста сохраняется. С другой стороны, по ряду прогнозов, уже пройден пик в жилищном строительстве – крупнейшем потребителе продукции металлургии и стройматериалов, что может оказать негативное влияние на динамику внутреннего спроса».

Результаты мониторинга промышленности по итогам января 2022 года (pdf)

* Расчет индексов основывается на косвенных интегральных показателях, которые отличаются высокой достоверностью и оперативностью – потребление электроэнергии и погрузка грузов на железнодорожном транспорте.

В основу расчета индекса промышленного производства (ИПЕМ-производство) заложен тот факт, что электроэнергия является средством производства для любого промышленного процесса. Индекс рассчитан на основе данных об электропотреблении, структурированных по категориям потребителей, очищенных от факторов сезонности, влияния непромышленных потребителей и случайных температурных факторов.

Индекс спроса на промышленную продукцию (ИПЕМ-спрос) рассчитывается на базе оперативных данных о погрузке промышленных товаров на железнодорожном транспорте. Железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и сырья, поэтому именно характеристика работы железнодорожного транспорта отражает совокупный показатель спроса на промышленную продукцию в экономике.