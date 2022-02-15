Российский экологический оператор (РЭО) собирается софинансировать создание предприятий по обращению с бытовыми отходами в Сибирском федеральном округе. Объем инвестиций со стороны РЭО оценивается примерно в 60 миллиардов рублей, сообщает во вторник пресс-служба оператора.

"В рамках национального проекта "Экология" в Сибирском федеральном округе планируется ввод объектов обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов (ТКО) общей мощностью 5,9 миллиона тонн в год. На данный момент мы рассматриваем около 50 перспективных объектов по обращению с ТКО в регионе, точные параметры инвестпроектов будут определены позднее. Объем инвестиций на создание объектов оценивается в около 60 миллиардов рублей. Подавляющее большинство объектов может быть создано на основе концессионных соглашений за счет средств облигационного займа РЭО. Оператор взаимодействует с каждым из десяти регионов, при этом доля софинансирования может составить до 95% от общего объема инвестиций", - сказал глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

В настоящее время РЭО подписал дорожные карты с девятью регионами - Красноярским и Алтайским краями, Иркутской, Новосибирской, Томской и Омской областями, республиками Тува, Хакасия, Алтай.

Региональные мощности

В Иркутской области будет построен крупный комплекс обращения с отходами в Ангарском городском округе с мощностями обработки и утилизации, ввод намечен на 2023 год. В этом регионе в 2024-2026 годах также планируются к строительству восемь предприятий по обращению с отходами.

"В Кемеровской области уже реализуются проекты по созданию комплексов по обращению с отходами, ввод в эксплуатацию запланирован на 2022-2024 годы. В Красноярском крае запланировано создание семи перспективных комплексных объектов в срок до 2027 года. В Тыве рассматривается создание двух заводов, власти региона и РЭО подписали дорожную карту по ним", - сказали в компании.

В Томской области планируется возведение десяти комплексов по переработке отходов, а также завода по утилизации полимерных отходов. Оператор взаимодействует с регионом по софинансированию строительства за счет средств облигационного займа РЭО.

"В Новосибирской области - семь перспективных комплексов по обработке отходов (КПО) со сроком ввода в эксплуатацию до конца 2024 года, суммарной мощностью более одного миллиона тонн отходов в год. В Алтайском крае планируется создание крупного экотехнопарка и четырех мусоросортировочных комплексов. В Хакасии перспективные объекты представляют собой мусороперерабатывающий комплекс и две сортировки, в Омской области - три КПО с объектами утилизации, в Республике Алтай - три сортировки и КПО", - добавили в пресс-службе.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.