ВИЗ-Сталь увеличила объемы производства и продаж в 2021 году

Ведущий мировой производитель трансформаторного проката компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) увеличила выпуск продукции в 2021 году до 176 тыс. тонн – на 8,5% к уровню предыдущего года.

Продажи трансформаторной стали относительно 2020 года увеличились на 3% - до 166 тыс. тонн. Позитивная динамика связана с повышением мирового спроса на трансформаторную сталь. В общем объеме продаж 71% составили экспортные поставки. Более 90% отгрузок осуществляется по долгосрочным контрактам.

Ключевыми направлениями сбыта остаются Индия, Турция, страны Северной и Южной Америки, СНГ и Россия. В 2021 году доля ВИЗ-Стали на мировом рынке трансформаторного проката составила 5,7%, на российском - 62%.