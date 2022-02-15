ВИЗ-Сталь увеличила объемы производства и продаж в 2021 году

"Когда ты видишь результаты труда — это и есть мотивация"
15 февраля 2022, 10:24
Рубрика: Компании
Метки: ВИЗ-СТАЛЬ, НЛМК
Отрасль: Металлургия
Источник: ООО "ВИЗ-Сталь"
Ведущий мировой производитель трансформаторного проката компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) увеличила выпуск продукции в 2021 году до 176 тыс. тонн – на 8,5% к уровню предыдущего года.
Продажи трансформаторной стали относительно 2020 года увеличились на 3% - до 166 тыс. тонн. Позитивная динамика связана с повышением мирового спроса на трансформаторную сталь. В общем объеме продаж 71% составили экспортные поставки. Более 90% отгрузок осуществляется по долгосрочным контрактам.
Ключевыми направлениями сбыта остаются Индия, Турция, страны Северной и Южной Америки, СНГ и Россия. В 2021 году доля ВИЗ-Стали на мировом рынке трансформаторного проката составила 5,7%, на российском - 62%.
ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) – ведущий мировой и крупнейший в России производитель трансформаторной стали. Мощности завода позволяют выпускать до 170 тысяч тонн трансформаторного проката в год. В своей деятельности ВИЗ-Сталь руководствуется современными стандартами социальной ответственности. Деятельность предприятия по развитию социальной сферы направлена на создание условий для эффективной работы сотрудников, их профессионального роста, обеспечение возможностей для достойного заработка, развитие культуры производства.
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