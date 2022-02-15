 
За рубежом

В Испании планируется реализовать проект строительства энергокомплекса в составе ветровой и солнечной генерации и электролизных установок мощностью 5 ГВт и 2 ГВт соответственно

В Испании планируется реализовать проект строительства энергокомплекса в составе ветровой и солнечной генерации и электролизных установок мощностью 5 ГВт и 2 ГВт соответственно

15 февраля 2022, 13:11
Рубрика: За рубежом
Метки: ИСПАНИЯ, Catalina
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
155

Датская инвестиционная компания Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) объединилась с испанскими энергокомпаниями Enagás, Naturgy, Fertiberia и Vestas для реализации первого этапа проекта Catalina. Цель проекта – строительство в испанском регионе Арагон (Aragon) энергокомплекса ветровой и солнечной генерации суммарной мощностью 5 ГВт и электролизных установок совокупной мощностью 2 ГВт в целях обеспечения 30% текущего спроса на экологически чистый водород в Испании.

Первый этап проекта Catalina включает строительство объектов ветровой и солнечной генерации общей мощностью 1,7 ГВт и электролизера мощностью 500 МВт, способного производить более 40 тыс. тонн «зеленого» водорода в год. «Зеленый водород» планируется транспортировать из Арагона и Валенсию на завод по производству экологически чистого аммиака производительностью 200 тыс. тонн аммиака в год. Строительные работы в рамках первого этапа проекта Catalina должны начаться в конце 2023 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: АО "СО ЕЭС"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики За рубежом
Французский регулятор в энергетике отклонил инвестиционную заявку по проекту трансграничного высоков... 14.02.2022
Французский регулятор в энергетике отклонил инвестиционную заявку по проекту трансграничного высоков...
TenneT подключил к системе Redispatch 2.0 расположенные в Северном море шельфовые ветровые электрост... 14.02.2022
TenneT подключил к системе Redispatch 2.0 расположенные в Северном море шельфовые ветровые электрост...
Балтийский региональный координационный центр начнет работу в июле 11.02.2022
Балтийский региональный координационный центр начнет работу в июле
Между энергосистемами Дании и Норвегии произошло изменение основного направления перетоков электриче... 11.02.2022
Между энергосистемами Дании и Норвегии произошло изменение основного направления перетоков электриче...
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно