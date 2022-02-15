Датская инвестиционная компания Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) объединилась с испанскими энергокомпаниями Enagás, Naturgy, Fertiberia и Vestas для реализации первого этапа проекта Catalina. Цель проекта – строительство в испанском регионе Арагон (Aragon) энергокомплекса ветровой и солнечной генерации суммарной мощностью 5 ГВт и электролизных установок совокупной мощностью 2 ГВт в целях обеспечения 30% текущего спроса на экологически чистый водород в Испании.

Первый этап проекта Catalina включает строительство объектов ветровой и солнечной генерации общей мощностью 1,7 ГВт и электролизера мощностью 500 МВт, способного производить более 40 тыс. тонн «зеленого» водорода в год. «Зеленый водород» планируется транспортировать из Арагона и Валенсию на завод по производству экологически чистого аммиака производительностью 200 тыс. тонн аммиака в год. Строительные работы в рамках первого этапа проекта Catalina должны начаться в конце 2023 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata