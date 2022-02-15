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15 февраля 2022, 13:11
Рубрика: За рубежом
Метки: ИСПАНИЯ, Catalina
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: АО "СО ЕЭС"
Датская инвестиционная компания Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) объединилась с испанскими энергокомпаниями Enagás, Naturgy, Fertiberia и Vestas для реализации первого этапа проекта Catalina. Цель проекта – строительство в испанском регионе Арагон (Aragon) энергокомплекса ветровой и солнечной генерации суммарной мощностью 5 ГВт и электролизных установок совокупной мощностью 2 ГВт в целях обеспечения 30% текущего спроса на экологически чистый водород в Испании.
Первый этап проекта Catalina включает строительство объектов ветровой и солнечной генерации общей мощностью 1,7 ГВт и электролизера мощностью 500 МВт, способного производить более 40 тыс. тонн «зеленого» водорода в год. «Зеленый водород» планируется транспортировать из Арагона и Валенсию на завод по производству экологически чистого аммиака производительностью 200 тыс. тонн аммиака в год. Строительные работы в рамках первого этапа проекта Catalina должны начаться в конце 2023 г.
Информационно-аналитический ресурс Enerdata
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