В 2022 году приступят к капитальному ремонту двух участков с интенсивностью движения более 30 тыс. автомобилей в сутки.

Работы на 8-километровом участке дороги от границы со Ставропольем до Куба-Табы завершат в 2023 году, а 15-километровый отрезок Аргудан – граница с Северной Осетией расширят до конца 2024-го. Дорожники расширят земляное полотно и переустроят дорожную одежду, обновят элементы обустройства участков и обеспечат водоотвод, а в населенных пунктах установят новые линии электроосвещения.

До конца года в республике также капитально отремонтируют пять мостов. Три из них расположены на автодороге Р-217 «Кавказ»: это мост через суходол в Куба-Табе, правый мост через Чегем в одноименном городе и правый мост через Лескен под Анзореем. Рядом с поселком Эльбрус обновят мост над Баксаном на автодороге А-158 и еще один через реку Хеу рядом с Аушигером на А-154. В настоящее время мостостроители ведут работы на всех объектах. Кроме того, к августу завершат ремонт подземного пешеходного перехода в Чегеме на 444-м км трассы Р-217 «Кавказ».

Добавим, что в грядущем дорожно-строительном сезоне защитные слои устроят на 16-километровом отрезке автодороги Р-217 от озера Тамбукан до транспортной развязки на обходе Пятигорска. Пешеходные светофоры с кнопкой вызова установят в селах Исламей, Атажукино и Заюково.

За последние два года до четырех полос движения расширили три участка автодороги Р-217 «Кавказ» общей длиной 37 км с разделением встречных потоков автотранспорта. Это отрезки Куба-Таба – Псычох (10 км) и транспортная развязка близ Урвани – выезд из Аргудана (14 км), а также участок под Баксаном (13 км). В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Кавказ» в Кабардино-Балкарской Республике — более 395 км автомобильных дорог общего пользования федерального значения.