В Нижнем Новгороде строят канатную дорогу к лыжным трамплинам

Главгосэкспертиза России рассмотрела представленную повторно проектно-сметную документацию на строительство пассажирской подвесной канатной дороги в составе комплекса трамплинов регионального тренировочного центра в Нижнем Новгороде. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

При строительстве комплекса лыжных трамплинов регионального тренировочного центра в Нижнем Новгороде в отдельный этап выделено возведение подвесной пассажирской канатной дороги (ППКД) с кольцевым движением, предназначенной для подъема спортсменов в зону старта трамплинов К60, К95, К125. Площадка строительства расположена на набережной Гребного канала, между Парком Победы и Вознесенским Печерским монастырем.

В соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, в состав проектируемого комплекса ППКД входят нижняя, верхняя и промежуточная станции канатной дороги, а также здание оператора вблизи площадки посадки-высадки на нижней станции и здание дежурного канатной дороги вблизи площадки-высадки на верхней станции.

Вдоль трассы канатной дороги устанавливаются шесть линейных опор. Ее протяженность по склону составит 232,09 м, пропускная способность в одном направлении – 550 человек в час.

Застройщик – Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Нижегородстройзаказчик» (ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик»).

Генеральная проектная организация – ООО «Инвест-Групп».

Фото: Денис Русинов/ИТАР-ТАСС