Опубликован проект решения о комплексном развитии участка бывшей промышленной зоны «Владыкино». Реорганизации подлежит территория площадью более 7 га. В будущем здесь появится более двух тысяч рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадь участка бывшей промзоны “Владыкино”, подлежащего комплексному развитию по программе “Индустриальные кварталы”, превысит 7 га. С одной стороны территория ограничена МЦК, а с другой – Сигнальным проездом. Сейчас там располагаются склады и офисы, – рассказал заместитель мэра. – Мы ожидаем, что объем частных инвестиций составит около 23 миллиардов рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет порядка 900 миллионов рублей. Реорганизация территории даст городу более двух тысяч рабочих мест».

По словам руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики города Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Александра Прохорова, в бывшей промзоне на северо-востоке столицы планируется возвести 220 тысяч квадратных метров недвижимости.

«Согласно проекту решения, весь участок промзоны в Отрадном займут общественно-деловые постройки, в том числе спортивные центры и гостиница площадью более 90 тысяч квадратных метров, – рассказал он. – У гостиницы будет хорошая транспортная доступность – она расположится в 10 минутах ходьбы от станций метро и МЦК “Владыкино”».

Комплексное развитие территорий (КРТ) по программе «Индустриальные кварталы» позволяет вовлекать в оборот неэффективно используемые, фактически заброшенные городские территории. Реализация проектов позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более 7 триллионов рублей.

На данный момент заключены договоры по пяти участкам, расположенным в промзонах «Октябрьское поле», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе» и двум – в промзоне «Коровино». Участки общей площадью 91 га будут реорганизованы в благоустроенные территории с высокотехнологичными производствами, общественно-деловой застройкой, жильем и соответствующей инфраструктурой. По итогам реализации пяти проектов появятся 23,5 тысячи рабочих мест. Объем планируемых частных инвестиций составит около 205 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект – 7,8 миллиарда рублей в год.

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Фото Е. Самарина. Mos.ru