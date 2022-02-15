Legrand объявил победителей конкурса Legrand Design Awards

"Когда ты видишь результаты труда — это и есть мотивация"
15 февраля 2022, 10:48
Рубрика: Компании
Метки: Legrand, Legrand Design Awards
Отрасль: Электротехника
Источник: Legrand
Группа Legrand подвела итоги ежегодного конкурса для дизайнеров и архитекторов Legrand Design Awards.
Его победителями в семи номинациях стали:
В связи с пандемией конкурс проходил в течение продолжительного времени – более двух лет, с 1 ноября 2019 года по 31 января 2021 года. Конкурсные работы должны были включать проекты, реализованные с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2020 года с использованием оборудования брендов Группы Legrand, а именно – устройств серий:
Каждый из семи победителей отправится в путешествие по Франции в 2022 году.
Чтобы принять участие в следующем конкурсе, обратитесь к представителям Legrand в вашем регионе. Вы можете уточнить у них детали о регламенте конкурса Legrand Design Awards и о других мероприятиях Группы.
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