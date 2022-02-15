Legrand объявил победителей конкурса Legrand Design Awards

Группа Legrand подвела итоги ежегодного конкурса для дизайнеров и архитекторов Legrand Design Awards.

Его победителями в семи номинациях стали:

Ольга Трофимова с проектом «Здание Шестого Кассационного суда общей юрисдикции» - лучший проект; Вадим Мухамадьяров, проект «Квартира в Хамовниках» – лучший проект с автоматизацией Legrand; Наталья Солнцева, проект «База Дом Рыбака» – лучший общественный интерьер; Екатерина Калинина, проект «Офис Mail.ru Group SPB» – лучший офисный интерьер; Руслан Султанов, проект «Свежая зелень» – лучший рендер; Лейла Камалова, проект «Загородный дом в п. Алтан» – лучший интерьер загородного дома; Виктория Киорсак, проект «Big City Lights» – лучший интерьер квартиры.

В связи с пандемией конкурс проходил в течение продолжительного времени – более двух лет, с 1 ноября 2019 года по 31 января 2021 года. Конкурсные работы должны были включать проекты, реализованные с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2020 года с использованием оборудования брендов Группы Legrand, а именно – устройств серий:

Valena Allure, Galea Life, Celiane, Valena Allure with Netatmo, Celiane with Netatmo; BTicino LivingLight, LivingLight Air, Axolute, Axolute Air; Art d'Arnould; Систем домашней автоматизации with Netatmo, BTicino, Vantage.

Каждый из семи победителей отправится в путешествие по Франции в 2022 году.

Чтобы принять участие в следующем конкурсе, обратитесь к представителям Legrand в вашем регионе. Вы можете уточнить у них детали о регламенте конкурса Legrand Design Awards и о других мероприятиях Группы.