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Legrand объявил победителей конкурса Legrand Design Awards

Legrand объявил победителей конкурса Legrand Design Awards

15 февраля 2022, 10:48
Рубрика: Компании
Метки: Legrand, Legrand Design Awards
Отрасль: Электротехника 
Источник: Legrand

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Новости компании

Группа Legrand подвела итоги ежегодного конкурса для дизайнеров и архитекторов Legrand Design Awards.

Его победителями в семи номинациях стали:

  1. Ольга Трофимова с проектом «Здание Шестого Кассационного суда общей юрисдикции» - лучший проект;
  2. Вадим Мухамадьяров, проект «Квартира в Хамовниках» – лучший проект с автоматизацией Legrand;
  3. Наталья Солнцева, проект «База Дом Рыбака» – лучший общественный интерьер;
  4. Екатерина Калинина, проект «Офис Mail.ru Group SPB» – лучший офисный интерьер;
  5. Руслан Султанов, проект «Свежая зелень» – лучший рендер;
  6. Лейла Камалова, проект «Загородный дом в п. Алтан» – лучший интерьер загородного дома;
  7. Виктория Киорсак, проект «Big City Lights» – лучший интерьер квартиры.

В связи с пандемией конкурс проходил в течение продолжительного времени – более двух лет, с 1 ноября 2019 года по 31 января 2021 года. Конкурсные работы должны были включать проекты, реализованные с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2020 года с использованием оборудования брендов Группы Legrand, а именно – устройств серий:

  1. Valena Allure, Galea Life, Celiane, Valena Allure with Netatmo, Celiane with Netatmo;
  2. BTicino LivingLight, LivingLight Air, Axolute, Axolute Air;
  3. Art d'Arnould;
  4. Систем домашней автоматизации with Netatmo, BTicino, Vantage.

Каждый из семи победителей отправится в путешествие по Франции в 2022 году.

Чтобы принять участие в следующем конкурсе, обратитесь к представителям Legrand в вашем регионе. Вы можете уточнить у них детали о регламенте конкурса Legrand Design Awards и о других мероприятиях Группы.

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Источник: Legrand

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