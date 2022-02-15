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Высоковольтное импортозамещение, интервью с ККЗ и почему мир не перейдет на "чистую энергию"?
15 февраля 2022, 11:30
Рубрика: Встречи
Метки: АЛЕКСАНДР НОВАК, СЕНЕГАЛ
Отрасль: Электроэнергетика
Источник: government.ru
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак и Министр инфраструктуры, наземного транспорта и доступа к территориям Республики Сенегал Мансур Фай провели двусторонние переговоры о развитии взаимодействия России и Сенегала в области энергетики.
В ходе переговоров рассматривались возможности по реализации потенциальных энергетических проектов, в частности, по участию российских компаний в развитии отрасли возобновляемой энергетики на территории Сенегала. Также обсуждались перспективы применения новейших российских технологий для развития осветительной инфраструктуры и программ городского обустройства Сенегала.
«Мы рассматриваем Сенегал как одного из наиболее перспективных партнёров на Африканском континенте. Двусторонний товарооборот в прошлом году достиг 1 млрд долларов. Россия имеет богатый опыт участия в развитии энергетики стран Африки. Есть успешные примеры завершённых проектов, также мы развиваем направления чистой атомной и водородной энергетики. В настоящее время имеются все предпосылки для расширения и углубления двустороннего взаимодействия», – подчеркнул Александр Новак.
Сенегал готов способствовать российским инвесторам, сообщил Мансур Фай.
«Сенегал держит свои двери открытыми для предпринимателей и инвесторов из России. Эта тема находится на контроле у руководства страны», – добавил он.
В ходе встречи также обсуждались перспективы по созданию Российско-Сенегальской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В заключение вице-премьер пригласил Республику Сенегал в лице Мансура Фая принять участие в 25-м Мировом энергетическом конгрессе, запланированном к проведению 24–27 октября 2022 года в Санкт-Петербурге.
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