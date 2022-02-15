«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к расчистке от камыша трасс 147 линий электропередачи 110-500 кВ. Работы будут проведены на просеках площадью 813 га в Краснодарском, Ставропольском краях, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, республиках Дагестан, Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкария и Чечня. В результате линии будут защищены от низовых пожаров, что позволит обеспечить надежную работу электрических сетей в пожароопасный период.

Ввиду труднодоступности заболоченных участков ЛЭП для ремонтных бригад и спецтехники в летний период, работы по их расчистке проводятся зимой. Уничтожение пожароопасных зарослей выполняется вручную при помощи кусторезов, а также механическим способом с применением тракторов-болотоходов.

Самый большой объем работ будет проведен в Краснодарском крае. От сухого камыша расчистят 331 га. Мероприятия будут проведены на линиях электропередачи, отходящих от подстанции 500 кВ «Тихорецк», «Новолабинская», «Витаминкомбинат», «Брюховецкая», «Кропоткин», «Кубанская» и Ростовской АЭС.

В Ростовской области будет расчищено 80 га, в Волгоградской и Астраханских областях уничтожат 284 га, в республиках Кавказа – 118 га.