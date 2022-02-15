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"Россети Северный Кавказ" в 2021 году обновили коммутационное оборудование на 13 подстанциях в КЧР

Специалисты «Россети Северный Кавказ» в зоне ответственности филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» в 2021 году на 13 подстанциях 35-110 кВ выполнили ремонт и замену устаревшего коммутационного оборудования на новое современное. В результате повышена надежность энергоснабжения около 140 тысяч жителей в 10 муниципальных районах и городах Карачаево-Черкесии. 

В частности, на подстанциях «Кавказская», «Заречная» и «Бесленей» энергетики заменили 23 масляных выключателя 10 кВ на современные экологичные вакуумные, на подстанции «Эркен-Шахар» произведена замена масляного выключателя 110 кВ на новый элегазовый. Также новый элегазовый выключатель установлен на подстанции «Романтик», от которой электроэнергию получают все инфраструктурные объекты одноименного горнолыжного курорта в КЧР. 

В результате замены трех высоковольтных вводов 110 кВ силового трансформатора на подстанции «Усть-Джегута» повышена надежность энергоснабжения жителей города Усть-Джегуты. 

Благодаря проведенному ремонту оборудования релейной защиты и автоматики трансформаторов и установке защит ближнего резервирования с микропроцессорными терминалами на подстанциях «Гоначхир» и «Теберда», улучшено энергоснабжение горнолыжных курортов Теберда и Домбай. 

Кроме этого, в течение прошлого года энергетики установили 33 новых микропроцессорных терминала и выполнили ремонт электромеханических дуговых защит на подстанциях 35-110 кВ «Северная», «Сары-Тюз», «БСР», «Курджиново», «Теберда».

Новое оборудование позволяет более эффективно выявлять малейшие колебания в сети и отклонения от нормы, предотвращать развитие аварийных ситуаций, определять и локализовать поврежденные участки энергосистемы, а значит, обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей Карачаево-Черкесии.

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Источник: Россети Северный Кавказ

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