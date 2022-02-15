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"Россети Юг" отремонтируют 1,7 тыс. км линий электропередачи в 2022 году

Россети Юг отремонтируют 1,7 тыс. км линий электропередачи в 2022 году

15 февраля 2022, 11:45
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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В текущем году «Россети Юг» проведут ремонт свыше 1,7 тысяч км воздушных линий электропередачи (ВЛ) низкого (0,4 кВ) и среднего (6-20 кВ) классов напряжения в регионах своего присутствия.

Воздушные линии 6-10 кВ задействованы в передаче электроэнергии в населенные пункты, а к сетям 0,4 кВ непосредственно подключено большое число бытовых потребителей, а также предприятия малого и среднего бизнеса. Сети низкого и среднего напряжения наиболее подвержены влиянию природных факторов и внешним воздействиям. На них приходится порядка 80 % протяженности всех линий электропередачи «Россети Юг».
В Ростовской области будут отремонтированы 847 км ВЛ, Астраханской - 609 км, Волгоградской – 216 км, в Калмыкии – 77 км. Комплекс работ во всех регионах включает замену почти 569 км провода, свыше 5 тысяч опор и более 25 тысяч изоляторов. Ремонт ВЛ низкого и среднего напряжения позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей.

Напомним, в 2021 году «Россети Юг» выполнили ремонтную программу линий электропередачи низкого и среднего классов напряжения в полном объёме. Было отремонтировано 2,5 тысяч км воздушных линий электропередачи.

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Источник: Россети Юг

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