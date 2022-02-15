Сергей Владимирович Агапов

В Топливном дивизионе Росатома произошли кадровые перестановки в руководстве двух предприятий, играющих важную роль в развитии новых неядерных бизнесов. Илья Владимирович Кавелашвили, занимавший должность генерального директора новоуральского НПО «Центротех», возглавил компанию «Русатом – Аддитивные технологии», базирующуюся в Москве (ООО «РусАТ» - дочерняя компания АО «ТВЭЛ» и отраслевой интегратор Росатома по направлению «Аддитивные технологии»).

В свою очередь, новым генеральным директором ООО «НПО «Центротех» назначен Сергей Владимирович Агапов, ранее занимавший на предприятии должность заместителя генерального директора по производству.

Вся карьера Ильи Кавелашвили связана с Топливной компанией ТВЭЛ. Свою трудовую деятельность он начинал в 1999 году на Чепецком механическом заводе в Глазове (АО ЧМЗ), где последовательно прошел путь от инженера по метрологии до начальника метрологической службы ЧМЗ. В 2012 году возглавил ООО «Прибор–сервис» - дочернюю компанию АО ЧМЗ, занимающуюся разработкой и производством промышленного оборудования. С марта 2018 года – генеральный директор ООО «НПО «Центротех». За четыре года под руководством Ильи Кавелашвили новоуральское предприятие увеличило свои производственные и финансовые показатели, реализовало высокотехнологичные инвестиционные проекты по освоению производства новых продуктов - машинокомплектов 3D-принтеров и металлических порошков для 3D-печати, накопителей энергии, различных энергоустановок малой мощности, высокоточных масс-спектрометров, линейки электролизных установок для производства водорода и др. Успешно развивались разработка и производство газовых центрифуг для обогащения урана и разделения стабильных изотопов, проделана масштабная работа по внедрению в производство методов цифрового инжиниринга.

Жизнь и карьерный путь Сергея Агапова, сменившего Илью Кавелашвили в должности руководителя НПО «Центротех», тесно связаны с Новоуральском. Сергей Агапов родился в поселке Верх-Нейвинский (ближайший населенный пункт к Новоуральску), после окончания НИЯУ МИФИ в 2001 году вернулся в Новоуральск, где начал карьеру на Уральском электрохимическом комбинате (АО «УЭХК») в должности инженера-технолога Приборного завода. Прошел путь до начальника производственно-диспетчерского отдела, руководил отделом планирования исследования и контроля производства в ООО «УЗГЦ», на базе которого было организовано ООО «НПО «Центротех». После работы на Ковровском механическом заводе Топливной компании ТВЭЛ, а также нескольких лет в руководстве екатеринбургской компании «Би-ТЭК» (главный инженер) в 2019 году вернулся в Новоуральск на должность заместителя генерального директора ООО «НПО «Центротех».

Ротация управленческих кадров выполнена в рамках действующей в Топливной компании ТВЭЛ программы преемников руководителей высшего звена (в случае освобождения должности руководителя его место занимает один из заместителей либо руководитель одного из курируемых подразделений, чья кандидатура заранее согласована, а профессиональная подготовка позволяет занять позицию уровнем выше), Сергей Агапов официально являлся преемником Ильи Кавелашваили в должности генерального директора ООО «НПО «Центротех».

«Новоуральская производственная площадка имеет ключевое значение в развитии новых бизнесов Топливной компании ТВЭЛ, в особенности это касается аддитивных технологий. Под руководством Ильи Кавелашвили НПО «Центротех» достигло значительных успехов в разработке и освоении новых технологий и продуктов. Этот опыт будет крайне востребован в должности руководителя отраслевого интегратора по технологиям 3D-печати. Благодаря Михаилу Турундаеву и его команде «РусАТ» сформировал свою продуктовую стратегию, открыл первый Центр аддитивных технологий Росатома, сыграл ключевую роль в создании российской Ассоциации развития аддитивных технологий. Сейчас стоит задача максимально интенсифицировать и разработку, и производство, и коммерческую деятельность интегратора. В свою очередь, Сергей Агапов – опытный руководитель, который знает специфику производства НПО «Центротех» и сможет успешно продолжить выполнение всех задач стратегического развития предприятия», - отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

ООО «НПО «Центротех» – предприятие Новоуральской промышленной площадки. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Обладает уникальными компетенциями в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной областях. Специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения. Предприятие осуществляет полный технологический цикл продукции: от разработки до утилизации. https://centrotech.ru/

ООО «РусАТ» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») – специализированная компания-интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий (трёхмерной печати). Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе, в части организации центров производства). https://rusatom-additive.ru