Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» продолжают активное взаимодействие с потребителями по вопросам улучшения качества и надежности электроснабжения. В настоящее время в целях соблюдения противоэпидемиологического режима коммуникации осуществляются в режиме онлайн, что является не менее эффективным способом взаимодействия.

Так, в начале 2022 года энергетики Нижнеломовского производственного отделения (ПО) провели оценку надежности схемы энергоснабжения села Овчарное и приняли решение о переводе части потребителей на другой источник питания. Теперь трансформаторная подстанция ТП 10/0,4 кВ №271, от которой запитана часть абонентов частного сектора, получает электроэнергию от ПС 110 кВ Новая по менее протяженной воздушной линии ВЛ 10 кВ № 8 Большие Хутора, что повысило надежность электроснабжения.

Также электроэнергетики пензенского филиала «Россети Волга» повысили качество энергоснабжения жилых домов в городе Нижний Ломов по улицам Карла Либкнехта, Розы Люксембург и Пензенской. В частности, они перевели часть потребителей на менее загруженную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ № 26Г, получающую электроснабжение от питающего центра – ПС 110 кВ Новая. Кроме того, ремонтные бригады заменили 300 м неизолированного провода на изолированный провод СИП-2 и провели перераспределение нагрузок жилых домов по фазам.

Активное взаимодействие с потребителем в части качества электроснабжения и оперативная разработка мероприятий по улучшению качества передаваемой электроэнергии – обязательная составляющая работы энергетиков. Любое из обращений, поступившие по почте или через портал для обратной связи с потребителями электрической энергии, не остается без внимания. По каждому выполняется детальный анализ ситуации с энергоснабжением, проводятся замеры, определяются возможные варианты решения проблемы, если она подтверждена специалистами.