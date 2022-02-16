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16 февраля 2022, 11:25
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
Мост через реку Подосиновка автомобильной дороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан – Удэ-Чита отремонтируют до осени 2024 года, сообщает RosTender.info.
Работы пройдут на 205-ом километре. Упрдор «Южный Байкал» проводит тендер на ремонтные работы, заявки на участие принимают до 3 марта. Подрядчик улучшит техническое состояние сооружения, показатель грузоподъемности и долговечности, обеспечит безопасность сооружения.
На работы выделят 231 млн рублей. Согласно проекту контракта, ремонт завершится в ноябре 2024 года. Финансирование для капитального ремонта автодороги производится за счет средств федерального дорожного фонда.
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